Cadono calcinacci da un palazzo vicino al tribunale, paura e proteste

Si sono staccati dal tetto e sono precipitati in strada, in un orario in cui il tratto era particolarmente affollato. Fortunatamente i mattoni non hanno colpito nessuno ma hanno comunque generato qualche momento di timore tra i presenti. Ancora crolli, ieri mattina, in corso Canalgrande, proprio di fronte al tribunale. Intorno alle 10.30 del mattino, infatti, alcuni calcinacci si sono staccati dal tetto nella palazzina al civico 82, all’incrocio con piazza Boschetti. Fortunatamente nessuno dei passanti è appunto rimasto ferito: sono stati due avvocati a notare i calcinacci appena caduti in strada e subito hanno avvisato i commercianti della strada che hanno avvisato i pompieri. Non si può escludere che la pioggia intensa di ieri mattina abbia contribuito al crollo ma, secondo i commercianti della zona, il vero problema è la manutenzione carente dei cornicioni del sottotetto. Infatti la caduta di calcinacci, in corso Canalgrande, non rappresenta certo una novità. Infatti il marciapiede che costeggia il tribunale è ancora transennato a seguito di un recente cedimento. Nel 2018 via San Vincenzo era stata transennata e chiusa al traffico, dall’incrocio con via Santa Margherita a corso Canalgrande, a seguito della caduta di calcinacci sempre dall’edificio del tribunale. Stessa situazione che si era verificata due anni prima, quando altri calcinacci erano precipitati al suolo staccandosi dalla facciata principale del tribunale. Ieri, a seguito dell’ennesimo crollo sono accorsi i vigili del fuoco con due squadre, oltre alla polizia locale. La zona in cui si è verificato il cedimento è stata transennata e i pompieri sono saliti sul tetto al fine di verificare che non potessero staccarsi ‘altri pezzi’ dal cornicione. Contemporaneamente, per permettere i lavori di messa in sicurezza, ieri era stato chiuso temporaneamente l’accesso a piazza Boschetti. Nei prossimi giorni saranno svolti accertamenti al fine di verificare la capacità ‘statica’ del tetto, proprio per scongiurare ulteriori crolli.