Cadono Fiorano e Camposanto

V. CAMPOSANTO

1

CASTELLARANO

2

V. CAMPOSANTO: Aloè, Azindow, Gheduzzi (55’ Pjolla), Mensah M., Pignatti, Vitiello, Mogavero, Grazia, Momodu, Amadori (65’ Pregnolato), Tecku. A disp. Benetti, Telicki, Pizzi, Ed Darraj, Ofosu, Natali, Bulgarelli. All. Luppi

CASTELLARANO: Paganelli, Longu, Ficarelli, Valmori, Paglia (91’ Galli A.), Tardini, Solla, Bertolani (87’ Andreoli), Zagari, Bovi, Ingrami (70’ Cisse). A disp. Frau, Pierini, Barone, Galli R. All. Bardelli

Arbitro: Montanari di Bologna

Reti: 65’ Bertolani, 75’ Zagari, 85’ (rig.) Pregnolato

Secondo ko di fila per il Camposanto. Nei primi 45’ da segnalare solo lo svarione difensivo che permette a Ingrami di trovarsi da solo davanti ad Aloè e di saltarlo, ma sul tiro a botta sicura Pignatti salva sulla riga. Al 65’ da un batti e ribatti il più lesto è Bertolani che fa 1-0 per i reggiani. La Virtus assalta, ma 10’ più tardi su contropiede è Zagari che solo, sul secondo palo, la mette in porta di testa il 2-0. A 5’ dalla fine rigore che Pregnolato trasforma accorciando ma non basta.