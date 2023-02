Caduta fatale dal ponteggio Muore artigiano di 55 anni

Un caduta da una impalcatura, da un’altezza di un metro e settanta circa, è costata la vita all’artigiano 55enne Massimo Giliberti, di Sorbara (Bomporto). Il grave incidente sul lavoro, avvenuto verso le 10,30 di ieri all’ingresso del civico 8 in via Concordia a Cavezzo nel palazzo che ospita al pianterreno anche la locale sede della Cgil, si è purtroppo tramutato, solamente qualche ora dopo, in decesso.

Nessuno, a quanto pare, avrebbe assistito alla dinamica che ha causato la caduta terminata sbattendo violentemente la testa sull’asfalto.

L’artigiano è stato soccorso da un collega, Emiliano Pignatti, impegnato in un altro settore del condominio, allertato dal colpo seguito dai lamenti avvisando subito il 118. Tra i primi testimoni dell’accaduto anche il residente del palazzo Giorgio Nannetti. "Sono rientrato a casa parallelamente all’arrivo dell’automedica arrivata dall’ospedale di Mirandola e ho visto l’uomo ancora incastrato nella botola dell’impalcatura in cui era finito, cadendo inspiegabilmente a testa in giù.

L’impalcatura era posizionata davanti alla pensilina della porta d’ingresso dove l’artigiano stava sistemando dei coppi. Il ponteggio era regolarmente piantato a terra e – precisa Giorgio – con le sponde laterali a impedimento di cadute. Le tavole metalliche del pavimento avevano la prevista botola con scaletta per consentire salita e discesa in sicurezza. Il collega e i sanitari hanno provveduto a liberare Massimo, dalla scomoda posizione di caduta, smontando prudentemente il ponteggio. Dopo i primi accertamenti, stabilizzato l’uomo, i sanitari hanno deciso di allertare l’elisoccorso. Quelli in corso erano lavori di ultimazione dopo la pittura esterna e varie migliorie al condominio".

Il comandante della polizia urbana di Cavezzo Massimo Michelini, tra i primi ad accorrere in via Concordia, ha poi coordinato la procedura che ha permesso l’atterraggio dell’elicottero, presso il campo sportivo comunale, volato al pronto soccorso di Baggiovara.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche una volante dei carabinieri di Mirandola e i tecnici Usl della Medicina del lavoro mirandolese. Addolorato nell’apprendere l’imprevista morte dell’artigiano, dopo alcune ore in terapia intensiva, il comandante Michelini: "Ho visto l’uomo cosciente, nonostante il vistoso trauma cranico, quando sono giunto in via Concordia e, allo stesso modo, durante il trasferimento dall’ambulanza in elicottero".

Purtroppo le già critiche condizioni del 55enne, residente con la famiglia a Sorbara, sono precipitate con il passare delle ore; nel pomeriggio il decesso.

Sul posto è rimasto il suo camioncino rosso Daily. Lutto a Sorbara di Bomporto dove il 55enne era molto conosciuto.Flavio Viani