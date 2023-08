Caduta fatale in casa di riposo Nessun risarcimento danni: "Rivivo la morte di mia madre"

di Valentina Reggiani

"La sentenza mi lascia senza parole, praticamente è come rivivere la morte di mia madre un’altra volta, non c’è nessun rispetto per la persona: io, a oggi, non so ancora come sia andata veramente e leggo che non è colpa di nessuno. Voglio sapere la verità!". E’ lo sfogo di Caterina Bedostri, dopo che la seconda sezione civile del tribunale di Modena ha rigettato la richiesta risarcitoria presentata dalla donna per il decesso dell’anziana madre, avvenuta in una residenza per anziani. I fatti risalgono al 5 giugno del 2019 quando la vittima, Zelinda Telleri, 92 anni, morì al Policlinico dopo undici giorni di agonia. L’anziana, infatti, aveva riportato un grave trauma cranico dopo che, il 29 aprile dello stesso anno, era stata trovata a terra nella struttura per anziani San Giovanni Bosco in via Morselli dal personale in servizio. La figlia aveva sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri spiegando come la madre muovesse solo la testa e come non potesse cadere da sola dalla sedia a rotelle, non essendo in grado di muoversi.

Secondo i giudici, però, non sono ravvisabili responsabilità in carico alla struttura. "Noi affidiamo i nostri cari, le persone più care che abbiamo perchè non siamo più in grado di aiutarli – sottolinea Bedostri –. Ogni giorno, mattino e pomeriggio ero da lei: credevo di avere trovato una sistemazione adeguata. Mi sbagliavo. Nessuno è colpevole? Mi sento presa in giro" conclude. Bedostri aveva chiesto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti a seguito dell’incidente che causò la morte dell’anziana. L’anziana, nata a Montefiorino era ospite della Cra sin dal 2016, in quanto portatrice di patologie fisiche fortemente invalidanti (Parkinson) che la rendevano non autosufficiente e non in grado di muoversi autonomamente sebbene lucida. Quel giorno, secondo la denuncia presentata dalla figlia la donna, mentre si trovava da sola nel salottino della struttura, sulla propria sedia a rotelle, era caduta rovinosamente a terra a seguito della spinta ricevuta da un’altra ospite, affetta da demenza senile. L’anziana nella caduta aveva riportato un grave trauma cranico ed era stata ricoverata al Policlinico dove, dopo dodici giorni di agonia, era deceduta.

Secondo i parenti della vittima, la responsabilità della struttura nell’incidente accorso all’anziana era ‘pacifica’ non avendo adempiuto all’obbligo di "assistenza", previsto a suo carico. La struttura, convenuta in giudizio, aveva ritenuto inammissibile la richiesta risarcitoria non essendoci alcun rapporto contrattuale con la figlia dell’ospite e sottolineando come, quel giorno, la donna fosse "sotto controllo" ed esente da rischi concreti e prevedibili. Inoltre secondo la struttura l’assenza momentanea dell’operatrice era stata dettata dall’esigenza di evitare il concreto e attuale rischio di caduta di un’ ospite. I giudici della seconda sezione civile, in merito alla caduta dell’anziana, hanno affermato che "non è dato sapere con esattezza cosa sia effettivamente avvenuto negli istanti immediatamente precedenti la caduta e neppure se la stessa sia stata causata dall’aggressione di un’altra ospite, rinvenuta secondo i responsabili ferma e tranquilla nei pressi della carrozzina della vittima".

"Il quadro probatorio acquisito non consente, dunque, una ricostruzione certa della dinamica dell’infortunio né la possibilità di addebitare la sua verificazione ad un comportamento, quantomeno colposo, del personale dipendente della struttura’ – concludono i giudici - poichè nel momento in cui ebbe a verificarsi, non vi erano elementi che facessero propendere per la ricorrenza di una situazione di pericolo". Da qui il rigetto della richiesta risarcitoria nei confronti di Bedostri.