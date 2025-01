Caduta fatale mentre pota un albero. Choc per la morte di Stefano Paganelli

Choc a Finale Emilia per la morte dell’ingegnere Stefano Paganelli, precipitato da un albero nel giardino della sua abitazione in via Guercino. Era conosciuto da tutti in paese col soprannome di Titty, una tragedia a ridosso di Capodanno che ha sconvolto la comunità. Il 60enne ha fatto un volo di svariati metri mentre potava, quasi certamente con la motosega, che non gli ha lasciato scampo. Della caduta fatale, nel pomeriggio del 30 dicembre, non si è accorto nessuno dei vicini fino a quando alle 20,30 i residenti della zona hanno notato i lampeggianti dei carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza.

"Erano giorni che veniva da casa sua a Bologna per liberare il cortile dalle sterpaglie" riferiscono i vicini. Quella casa è disabitata da almeno 5 anni – confermano – da quando l’anziana madre Rosina Masina, ex maestra della scuola elementare, a causa di problemi di salute, è stata trasferita in una casa di riposo a Bologna, per avvicinarsi al figlio. Il papà Giuliano, deceduto anni fa, era stato prof alle medie. A dare l’allarme è stata la moglie Sandra Caddeo: "Non era ancora tornato a Bologna, ho chiamato anche il cugino Enrico che ha raggiunto via Guercino. Stefano era andato a fare dei lavori, di potatura e manutenzione del verde, dopo la segnalazione dei vicini fatta all’ufficio ambiente del Comune. Mio marito voleva risolvere in fretta la controversia per cui, in questi giorni, andava spesso a potare piante e siepi".

Stefano lascia un fratello, una sorella e il figlio Odo che vive a Parigi. Il 60enne era impiegato come ingegnere da oltre 23 anni alla ditta Plexa di Sasso Marconi. Salma affidata alle onoranze Zena di Finale. Attesa per i funerali.

Flavio Viani