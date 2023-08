Caduta fatale sul sentiero Scivola in un ripido pendio durante l’escursione Perde la vita a 67 anni

Ha chiamato la moglie spiegandole di aver sbagliato il sentiero per tornare a Moena e che ne avrebbe percorso un altro. Quando la donna, però, si è resa conto che era trascorso troppo tempo dalla telefonata dell’uomo e che il marito non rispondeva più al telefono ha lanciato l’allarme. Purtroppo, quando i soccorsi lo hanno individuato, non c’era più nulla da fare. E’ morto precipitando lungo un ripido pendio il modenese Riccardo Paganini, 67 anni. La tragedia si è verificata alla vigilia di Ferragosto. L’uomo, insieme alla moglie, stava trascorrendo le vacanze nella Valle di Fassa. La montagna, le escursioni soprattutto, erano la sua passione. Lunedì, appunto, Paganini ha salutato la moglie, spiegando che si sarebbe recato ad effettuare un’escursione.

Secondo ‘i piani’ il modenese avrebbe dovuto raggiungere il bivacco Sieff e per questo motivo era salito sul pullman diretto a Predazzo, per poi salire con gli impianti di risalita dalla stazione di Stalimen verso passo Feudo. Paganini, come da programma era così arrivato a destinazione e aveva avvisato la moglie che l’intenzione era quella di proseguire l’escursione per arrivare a passo di Carezza. Cosa sia accaduto in seguito non è chiaro: l’uomo ha nuovamente chiamato la moglie, intorno alle 17, per spiegarle di aver sbagliato sentiero e che avrebbe raggiunto valle seguendone uno diverso. Dopo di che la donna, essendo passato diverso tempo dalla chiamata del 67enne ha provato a richiamare il marito ma senza mai ricevere risposta. La moglie, disperata, intorno alle 20 ha così lanciato l’allarme e subito gli uomini del soccorso alpino si sono attivati, con l’ausilio dell’elicottero dei vigili del fuoco. Alle ricerche hanno preso parte anche gli operatori delle stazioni di Moena e della Val di Fiemme e le unità cinofile. Dopo circa un’ora dall’inizio delle ricerche, purtroppo, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Riccardo Paganini sopra all’abitato di Forno di Moena. L’uomo, non trovando più la strada del ritorno ha probabilmente perso l’orientamento e, pochi attimi dopo aver chiamato la moglie per tranquillizzarla, sarebbe precipitato in un ripido pendio con numerosi salti di roccia. I traumi riportati nella caduta sono purtroppo risultati fatali. La salma del 67enne è stata poco dopo recuperata e i funerali saranno celebrati probabilmente nel fine settimana.

