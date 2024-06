Cafè Zemian, autori in piazza. Fiabe tra le stelle e fake news

Con il successo dei primi due appuntamenti si giunge, oggi, alla terza serata del caffè letterario geminiano "Cafè Zemian", l’iniziativa proposta da Modenamoremio in piazza XX Settembre. I protagonisti dei due nuovi book show che saliranno sul palco del nuovo format ideato e organizzato da Modenamoremio, con il patrocinio del Comune di Modena ed il contributo di Banco BPM, stasera, alle ore 20,30, saranno due autori modenesi di generi molto distanti tra loro.

Alle 20,30 il primo incontro vedrà protagonista Elisa Cattini, autrice carpigiana di letteratura per l’infanzia, con l’editrice Errekappa, a partire dall’ultimo lavoro pubblicato "Anita tra le stelle", una tenera fiaba dove la piccola protagonista, insieme al suo babbo, dalla terrazza di casa scopre la luna e i pianeti. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Valeria Selmi vicecapo cronista del Resto del Carlino di Modena.

Protagonista del secondo incontro, che inizierà alle 21,30, sarà invece il dottor Carlo Bertoli, autore del saggio "Il tempo delle diete – Cronaca di un martirio impossibile" (Oligo editore), libro di successo che affronta, con competenza e toni brillanti, l’attualità delle fake news, dei luoghi comuni e in generale della mala informazione in tema di cibo e alimentazione. A condurre il book show sarà la giornalista Annarosa Ansaloni, free lance da molti anni attiva a Modena.

A impreziosire la serata, in entrambi gli appuntamenti, saranno le musiciste Luna Grasselli e Alice Scacchetti, del conservatorio Vecchi Tonelli, che con i loro fagotti eseguiranno brani musicali selezionati per l’occasione, mentre Gianni Ognibene e Cecilia Vecchi, attori dell’associazione teatrale Il Tempio, leggeranno brani tratti dai volumi protagonisti.

Come ogni martedì ai presenti verranno omaggiate le cartoline d’autore realizzate con gli scatti di Diego Poluzzi e Stefano Selmi di art design, una diversa per ogni incontro, in modo da formare una autentica collezione di suggestivi scorci del nostro centro storico.

Altra conferma è la sigla scelta per aprire e chiudere l’appuntamento, "Modna!" del cantautore Luca Frigeri.