Caffè del Teatro, la gestione è una gara a due

È una gara a due quella per la nuova gestione del Caffè del Teatro di piazza Martiri a Carpi. Ieri mattina si è proceduto all’apertura delle buste con la documentazione amministrativa che è risultata regolare: per conoscere il nome del gestore occorre attendere la prossima settimana quando verranno aperte le buste con l’offerta economica, con conseguente aggiudicazione al miglior offerente. Le proposte sono state presentate da V Studio Srl e da BlackupItaly Srl con Ital Sourcing Srl e altri soci privati. Uno dei due proponenti è già molto noto da anni nel settore della ristorazione carpigiana: la Blackupitaly è, infatti, la ragione sociale dei titolari dello Chalet 3.0 in piazza Garibaldi da nove anni, titolari anche dello Chalet al Parco, al parco delle Rimembranze. Hanno presentato la domanda in partnership con Ital Sourcing Srl, azienda di ingegneria che fa capo ad un altro carpigiano molto conosciuto, e con altri soci privati.

"Abbiamo un bel progetto a nostro parere – afferma Simona V., titolare della Blackupitaly Srl e dunque dei due ristoranti -. Siamo stati contatti dalla società di ingegneria, interessata a subentrare come partner e insieme abbiamo deciso di investire sul progetto, e sulla città, perché vedere il Caffè Teatro così abbandonato è un peccato e una mancata opportunità di pregio per Carpi. Noi, come abbiamo dimostrato in questi anni, crediamo in Carpi e nel suo potenziale come città turistica. E abbiamo in serbo un progetto molto interessante e accattivante".

L’altro offerente è il 41enne Vincenzo della ditta carpigiana V. Studio Srl, produttore di accessori moda. "I miei genitori avevano un ristorante di pesce nel mantovano e io lavoravo con loro - racconta Vincenzo -. Poi per le coincidenze della vita ho iniziato a lavorare nel campo della moda, ma il desiderio di aprire un mio locale è sempre rimasta. Vivo tra Carpi e New York (dove abbiamo un ufficio) e vorrei dare un respiro più internazionale a questo locale, nel rispetto dell’eleganza del Teatro. Creare un jazz club, musica dal vivo, ed eventi legati all’arte, esposizioni di quadri, vernissage, cultura in generale: un luogo ad ampio respiro, dove il cibo non sarebbe il solo protagonista. Io sono il finanziatore e gestore ma qualora a essere scelta fosse la mia offerta, sarebbe ovviamente un team di esperti professionisti già individuati ad animare lo spazio". Nell’attesa dell’apertura delle buste con le offerte economiche, i carpigiani già esultano per la notizia della tanto attesa riapertura del gioiellino di piazza Martiri. Maria Silvia Cabri