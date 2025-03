Caffé del Teatro, nuova vita. Al via la riqualificazione

Potrebbe davvero essere vicina la svolta per il Caffè del Teatro, il ‘gioiellino’ di piazza Martiri che ha cessato l’attività dal sisma del 2012 ed è stato al centro di varie vicissitudini. Nelle prossime settimane prenderà il via l’intervento di riqualificazione e manutenzione straordinaria della struttura storica, a cura del Comune di Carpi, per adeguare i locali in preparazione del bando per l’affidamento della gestione. Nello specifico, il progetto esecutivo, approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale, prevede opere di carattere edile e impiantistico, con modifiche nella distribuzione e nella dotazione dei servizi, necessarie anche per garantire l’accessibilità a persone con disabilità. La conclusione dei lavori è prevista per la fine di giugno. Contemporaneamente, gli uffici comunali stanno lavorando alla definizione del bando per la gestione che sarà pubblicato a breve.

"Un impegno a cui tengo molto – afferma il sindaco Riccardo Righi - perché riaprire il Caffè del Teatro significa riappropriarsi di un luogo che ha segnato la storia e la vita di Carpi e che tornerà, quindi, a disposizione dei cittadini e dei visitatori in tempo per la nuova stagione teatrale. Allo stesso tempo - prosegue il primo cittadino - stiamo lavorando al bando di affidamento del servizio, perché vogliamo che al termine dei lavori l’attività possa partire il prima possibile".

Gli interventi, su progetto di Emilia Lampanti per la parte architettonica e di Gt Ingegneria per la parte impiantistica, hanno un valore complessivo di 236mila 340 euro. L’allestimento e l’arredo dei locali e degli spazi esterni, sul rialzato davanti all’ingresso e sul lato sud del teatro, in una porzione dei Giardini di circa 50 metri quadrati, saranno a carico del nuovo gestore. Il progetto prevede: il ripristino delle finiture e la conservazione degli elementi di pregio, il recupero lo spazio interno per ospitare i clienti nella stagione invernale, la separazione netta dalle sale delle zone di lavoro per la preparazione dei pasti, la realizzazione nuovi servizi, uno dei quali accessibile alle persone con disabilità, l’adeguamento degli impianti (riscaldamento-raffrescamento, ricambio aria, elettrico e di illuminazione, idrico-sanitario, allarme, rilevazione incendi) e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Maria Silvia Cabri