Caffé del Teatro, si cerca il nuovo gestore

Una notizia attesa da tutti i carpigiani: il Caffè del Teatro si prepara a riaprire alla comunità. Mentre si avvicinano alla conclusione i lavori di recupero e riqualificazione dei locali, il Comune di Carpi ha, infatti, avviato la ricerca del nuovo gestore della caffetteria pubblicando il bando per la concessione in uso. L’avviso riguarda l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con la più vasta gamma di offerta e con la massima attenzione alla qualità del servizio offerto. Il concessionario dovrà garantire l’apertura per almeno sei giorni alla settimana (domenica compresa) e il servizio al Teatro Comunale in tutte le serate di spettacolo. Potranno partecipare operatori economici (individuali, società, associazioni, consorzi, raggruppamenti di imprese) con esperienza, che abbiano esercitato analoga attività negli ultimi tre anni e che abbiano un volume di affari di almeno 300 mila euro all’anno, con riferimento al migliore esercizio dell’ultimo triennio.

La durata della concessione sarà di 9 anni, eventualmente rinnovabili per ulteriori 6 anni e l’affidamento sarà aggiudicato al miglior offerente rispetto al canone posto a base di gara, pari a 21.800 euro all’anno (oltre all’Iva di legge e all’aggiornamento Istat al 100% a partire dal secondo anno). A carico del futuro gestore saranno anche l’arredamento, l’illuminazione e l’allestimento di un eventuale dehor che dovranno rispettare le prescrizioni della Soprintendenza poiché i locali ricadono in un’area dichiarata di interesse culturale.

"Facciamo un altro passo in avanti - afferma il sindaco Riccardo Righi -. Dopo la progettazione e i lavori in corso che procedono secondo i tempi e che hanno restituito la bellezza degli affreschi originali e della struttura architettonica ora apriamo il bando per il prossimo gestore. Cerchiamo qualcuno che voglia accendere questi spazi, un simbolo per la città e parte integrante del nostro patrimonio storico, con idee, cultura e socialità. Qualcuno che abbia una visione innovativa di un luogo, così legato alla nostra tradizione ma proiettato nel futuro".

Le candidature si possono presentare fino a mercoledì 30 luglio. Per partecipare è obbligatorio effettuare un sopralluogo ai locali facendone richiesta al servizio Amministrazione del Patrimonio entro mercoledì 23 luglio. Entro la medesima data dovranno arrivare anche eventuali richieste di chiarimento in merito alla procedura. Il bando e tutte le informazioni per la presentazione e la consegna delle domande sono disponibili sul sito del Comune di Carpi.

Maria Silvia Cabri