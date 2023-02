Caffè del teatro, ultimi step "Inaugurazione a Natale"

di Maria Silvia Cabri

"Se tutto va per il verso giusto, per Natale dovremmo inaugurare il nuovo ‘Caffè del Teatro’ di piazza Martiri". Si definisce finalmente fiducioso Luca Cirelli titolare della ‘39 Sas’, con la quale ha anche il ‘39 Caffè e Altro’ di piazza Garibaldi a Carpi. E’ passato un anno e mezzo dall’ottobre del 2021 quando la ’39 Sas’ di Cirelli si è aggiudicata la gara per la concessione (per dodici anni) di questo autentico gioiellino del centro storico, con l’offerta di un canone annuo di 37 mila euro contro una base d’asta di 17 mila. Una notizia che è stata da subito accolta positivamente da tutta la collettività: dopo oltre sei anni di chiusura e svariate disavventure legate ai passati bandi per la gestione, l’assegnazione è stata percepita come l’inizio di una nuova era per il Caffè del Teatro. Tra burocrazia, accordi e Soprintendentenza, l’originario obiettivo dei nuovi gestori ("aprire ad aprile 2022"), ha visto un notevole allungarsi dei tempi.

"Siamo consapevoli che ci vuole pazienza - afferma Luca Cirelli - ma crediamo profondamente in questo progetto e, dopo tanta attesa, il risultato ripagherà di ogni sacrificio anche in termini di tempo". Dopo tutte le opportune modifiche, anche a seguito di varie riunioni con il Comune, il progetto definitivo è stato presentato dalla ‘39 Sas’ per la prima volta alla Soprintendenza ad agosto 2022: questa, dopo i canonici 4 mesi di tempo ha chiesto delle ulteriori integrazioni "in tema di impiantistica, e qualche spostamento o cambio di colore – racconta Cirelli -. A inizio marzo invieremo tutto quello che ci è stato richiesto nuovamente e speriamo che questa sia la volta buona! La Soprintendenza ha altri 120 giorni per esprimersi, ma il nostro auspicio è che la risposta positiva arrivi prima, cercheremo di sollecitarla, speriamo anche con l’aiuto dell’Amministrazione comunale, in modo tale che al più tardi a luglio possano partire i lavori e tra fine novembre, massimo Natale, questa perla del centro storico possa di nuovo risplendere di vita". In merito al progetto presentato dalla ‘39 Sas’, Cirelli afferma che "rispetto alla bozza di massima prevista nel bando di gara, abbiamo effettuato modifiche secondo quelli che sono i nostri gusti e anche la nostra esperienza. Ci sarà un dehors ‘principale’, più strutturato a fianco del Teatro comunale, sulla parte che si affaccia sui giardini rivisitati e utilizzabile anche in inverno; davanti, dove il locale si espone su piazza Martiri, posizioneremo tavolini e sedie, per la bella stagione. L’ingresso principale resterà quello sulla piazza, e condurrà al barcucina (ridimensionata rispetto al passato); la porta laterale, che in passato fungeva da ingresso per la cucina, sarà invece trasformata nell’accesso all’interno del locale, dove saranno posizionati alcuni tavolini, e sulla destra, i doppi servizi, anche per i disabili, nel rispetto di tutte le normative". Da parte sua il Comune garantisce il proprio appoggio: "Li abbiamo accompagnati fino ad ora e continuiamo a farlo – afferma Stefania Gasparini, vice sindaco e assessore al Centro storico -. Abbiamo fatto anche un incontro con i nostri tecnici dopo la prima risposta della Soprintendenza, per caprie come fosse meglio muoverci. Abbiamo sempre fatto di tutto per aiutarli in questo percorso e siamo al loro fianco".