Caffè del Teatro. Vincenzo Di Napoli è il nuovo gestore

"Con grande emozione vi annuncio che ho vinto il bando per il Caffè del Teatro. Presto riapriremo le porte e tornerà a essere un nuovo punto di incontro per tutti". Vincenzo Di Napoli, 41 anni, titolare della carpigiana V. Studio Srl, produttore di accessori moda, si è aggiudicato la gestione del Caffè del Teatro: la sua offerta è risultata quella economicamente migliore. Ieri mattina, negli uffici comunali, sono infatti state aperte le buste con le offerte economiche: la società di Vincenzo Di Napoli ha presentato un’offerta di 16mila euro, sulla base di gara di a 12.250 euro all’anno. Il secondo partecipante, la società BlackupItaly Srl (ragione sociale dei titolari, dello Chalet 3.0 in piazza Garibaldi e del medesimo locale al Parco delle Rimembranze) con Ital Sourcing Srl e altri soci privati, ha presentato un’offerta di 15.960 euro. Una differenza di soli 40 euro. L’affidamento è stato aggiudicato in via provvisoria in attesa della verifica del possesso dei requisiti da parte del vincitore che poi potrà presentare alla Soprintendenza il progetto per gli arredi del locale.

"Sono molto contento – afferma Vincenzo – un po’ me lo sentivo, lo ammetto. Sono anche felice che i tempi siano stati brevi perché tra due giorni parto per New York e così potrò ‘sbizzarrirmi’ ancora di più in vista del progetto. Sinceramente mi dispiace che tutto si sia basato sull’offerta economica, perché la mia idea è molto interessante e innovativa, ma sono certo sarà apprezzata".

Da 12 anni Vincenzo vive tra Carpi e New York (dove ha un ufficio): "Per questo sognavo di portare un po’ di mood internazionale al Caffè del Teatro, nel rispetto della sua eleganza". "Musica, cultura e arte saranno i protagonisti – prosegue –. La ristorazione non sarà ‘fissa’ ma a puntate, con chef sempre diversi che saranno affiancati dal mio team di professionisti fissi. ‘Serate culinarie’, per regalare un’esperienza al cliente, a chi ci lavora e anche agli artisti che verranno a esibirsi". Come tempistiche, auspica di aprire a primavera.

"In bocca al lupo all’aggiudicatario – commenta Simona della BlackupItaly –. Ci ha battuto per 3 euro al mese. Le regole sono quelle ma resta la perplessità, manifestata in sede pubblica, del fatto che nel bando, tra i requisiti richiesti ci fosse un utile di esercizio di 250.000 euro annui, senza specificare il settore della ristorazione/pubblici esercizi". "Con l’affidamento della gestione del Caffè del Teatro manteniamo un altro impegno assunto con la città", afferma il sindaco Righi.

Maria Silvia Cabri