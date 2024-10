Calabresi parla del suo "Tempo del bosco"

Da ottobre la letteratura torna a essere protagonista delle serate modenesi al BPER Forum: ed è solo l’inizio. Da oggi torna “Forum Eventi”: la rassegna - organizzata da BPER Banca con il patrocinio del Comune di Modena - propone i primi tre appuntamenti a ottobre al BPER Forum Monzani di Modena (via Aristotele 33), in collaborazione con la libreria Ubik di Modena presente con il suo punto vendita all’interno del foyer del Forum. A questi seguiranno altri incontri, tutti gratuiti, che accompagneranno il pubblico fino a fine novembre.

Ognuno di noi deve provare a recuperare un pezzetto di tempo ogni giorno che sia suo, per le cose che ritiene importanti, non per le urgenze. Ognuno ha idea di cosa vale per lui. È questa l’idea da cui nasce “Il tempo del bosco”, il nuovo libro di Mario Calabresi edito da Mondadori. Il giornalista e scrittore presenta il libro al BPER Forum oggi alle 17.30: con il giornalista Eugenio Tangerini riflette sul tempo e sulle aspettative che poniamo in noi stessi in una società che va sempre più di fretta, alzando l’asticella a livelli sempre superiori.

"Una ragazza mi ferma nel cortile dell’università, mi parla della sua ansia, della paura di non essere all’altezza delle aspettative, piange silenziosamente e mi chiede come si può scegliere la strada." Inizia da questa domanda il viaggio di Mario Calabresi in giro per l’Italia, alla ricerca delle storie di chi, attraverso la propria vita ordinaria e straordinaria, è stato capace di trovare una via nelle incertezze. Tra questi incontri ci sono un ingegnere che raccoglie i suoni più antichi della natura per trasmetterli alle generazioni future, una poetessa che impara dal silenzio ad ascoltare il visibile e l’invisibile e un centenario che per tutta la vita si è preso cura di un bosco e ne ha ereditato il tempo. È un percorso lento, di ascolto, alla ricerca di un luogo in cui l’attimo presente non sia fine a se stesso ma si mescoli con il passato e ci parli di futuro.