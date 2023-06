Calamità, Braglia: "Subito fondi, le criticità possono aggravarsi"

Si è tenuto ieri a Palazzo Chigi un incontro tra Bonaccini e il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci: una riunione per reclamare i fondi necessari a tamponare i danni ingentissimi provocati dalle alluvioni dei giorni scorsi che hanno messo in ginocchio la Romagna e l’appennino per le frane. La prima stima provvisoria dei danni è di oltre 8,8 miliardi di euro, di cui 1,8 per gli interventi necessari a fare fronte all’emergenza. "L’impegno del governo nel reperire risorse è positivo – ha commentato il presidente della Provincia Fabio Braglia –, tuttavia occorre che i Comuni e le Province vengano messe presto in condizione di disporre delle risorse necessarie a far fronte ai primi ripristini, sia perché questi potrebbero ulteriormente peggiorare, sia perché le amministrazioni stanno esaurendo la capacità finanziaria di eseguire i lavori. Occorre quindi fare in fretta per non peggiorare la situazione già così compromessa". "Una riunione molto importante, ma ancora interlocutoria – ha sottolineato il governatore Bonaccini – Alla luce di tutto crediamo serva una pianificazione organica degli interventi, per ripartire e ricostruire. Per questo, il Governo sulla nomina del Commissario alla ricostruzione decida chi ritiene, ma faccia in fretta". Intanto nel comparto turistico del nostro appennino c’è preoccupazione per alcune disdette, un effetto a catena legato anche alla situazione generale di emergenza che si teme possa disincentivare visitatori oltre regione. "La situazione è certamente grave ma questa volta siamo stati complessivamente fortunati: la maggioranza delle strade del nostro Appennino non sono state interessate da frane tali da impedire la circolazione", rassicura Cna.

Tra chi ha ricevuto disdette, figurano il camping di Montecreto e l’hotel Firenze di Fanano.