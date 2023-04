Calamità simulate, studenti soccorritori

Montaggio delle tende, attività di primo soccorso, tecniche di avvistamento di un incendio e prevenzione del rischio idraulico. Quattro gruppi, gestiti da diverse associazioni del territorio, hanno mostrato la loro attività ai 45 ragazzi delle classi quarte e quinte dell’istituto Baggi, Volta ed Elsa Morante che hanno aderito al campo di Protezione Civile svoltosi nella giornata di ieri al Parco Ducale di Sassuolo, organizzato da CSV Terre Estensi. Lo scopo è anche quello di avvicinare i giovani alle numerose associazioni del territorio. "La prima edizione sassolese del campo è partita nel 2016, nata come idea dopo il terremoto del 2012 che ci ha toccati da vicino – spiega Cinzia Vecchi del ‘Centro servizi volontariato’ – Dopo il pranzo, con le associazioni Crs Mera e Alpini Cinofili, avevamo privisto anche l’esercizio di ricerca di un disperso con le unità cinofile nel cortile delle scuole Capuana. Abbiamo notato un notevole coinvolgimento da parte dei ragazzi, hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco in prima persona". Un campo informativo delle attività delle associazioni di Protezione civile, dove hanno avuto la possibilità di provare le manovre di primo soccorso. "Il massaggio cardiaco è una cosa importantissima soprattutto per i ragazzi che possono fare la differenza. Hanno ricevuto nozioni che in un momento di emergenza potranno mettere in pratica, aiutando chi è in pericolo e supportando i soccorsi" spiegano i volontari della Pas di Sassuolo e aggiungono: "E’ fondamentale che i ragazzi, osservando ciò che facciamo, siano invogliati a seguire questi percorsi". Una giornata coinvolgente per gli studenti, che hanno potuto mettersi alla prova attraverso esercitazioni sul rischio idraulico, antincendio boschivo, soccorso sanitario e montaggio tende. "E’ interessante capire come muoversi in casi di emergenza, senza farsi prendere dal panico – commentano gli studenti delle classi quarte del Baggi e del Volta –. Tra le esercitazioni, l’attività dei droni è quella che ci ha sorpresi di più; pensavamo fosse più semplice".

Nell’ambito del rischio idraulico, la guardia ecologica delle Gev di Modena Ernesto Pifferi spiega: "Forniamo informazioni di sicurezza, soprattutto spieghiamo come ci si debba muovere in presenza di una bomba d’acqua o di come salvaguardare la sicurezza personale nel caso in cui si trovassero su un argine in presenza di una piena. Poche nozioni ma fondamentali".

Ylenia Rocco