Calamità, un nuovo piano. Volantini ed esercitazioni

Bomporto, uno dei primi comuni ad avere realizzato quello che si chiamava Piano di Emergenza Comunale, e oggi è Piano di Protezione Civile, da febbraio di quest’anno si è dotato di un nuovo Piano. L’altra sera è stato presentato alla popolazione nel corso di una partecipata assemblea pubblica, dove si è parlato della gestione delle emergenze del territorio. Emergenze che possono essere di tipo idraulico, poiché Bomporto è attraversato dai fiumi Secchia e Panaro e dal canale Naviglio ed il cui livello di criticità è affidato alle allerte diffuse dalla Regione Emilia-Romagna, che quando raggiungono il livello 2 comportano l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC). Ma possono essere anche di tipo sismico sebbene Bomporto sia classificato a rischio medio-moderato. "Abbiamo scelto di presentarlo alla cittadinanza – fa sapere la sindaca Tania Meschiari – perché raccontarlo alla popolazione dà la possibilità di rispondere anche a domande su argomenti che a volte diamo per scontati. Questo è stato il primo appuntamento ma lo ripeteremo anche a Solara e Sorbara". Il 26 e 27 ottobre, Bomporto organizzerà, poi, un’esercitazione notturna con simulazione di diversi scenari di intervento, come il montaggio delle BAI (Barriere anti inondazione), passaggio della fonica nel quartiere del centro di Bomporto e diverse esercitazioni sull’argine del Naviglio, attività che saranno precedute da un volantinaggio porta a porta con le necessarie informazioni per preparare i cittadini. Inoltre, il 3 novembre durante la Fiera di San Martino, sarà allestito uno stand "Io Non Rischio" per sensibilizzare ulteriormente al tema della sicurezza la cittadinanza.

"Il Piano – spiega Alberto Borghi, oggi a capo del Gruppo di Protezione Civile di Bomporto – segue le nuove linee guida regionali alla luce del nuovo codice di Protezione Civile e non si presenta più come un insieme di schede separate ma un discorso unico che va dalla conoscenza del territorio, delle sue fragilità, alla definizione di chi fa che cosa e quando nella gestione delle emergenze, dall’arrivo delle allerte sino al superamento delle emergenze, alle modalità di informazione alla cittadinanza e alla formazione in tempo di ’pace’. Di più, il Piano definisce il Centro Operativo Comunale, le sue funzioni e le figure di comando, oltre che il ruolo del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile. Si tratta di un piano dinamico che dovrà essere aggiornato nel tempo per essere effettivamente il manuale da utilizzare per tutte le emergenze. Una sorta di Bibbia per l’amministrazione comunale".

Alberto Greco