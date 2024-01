Calanca suona la carica. Verza, troppi ‘lisci’. Larhrib entra e incide

LORENZI 6,5. Difficile dargli colpe sulle due reti del primo tempo, nella ripresa sceglie il tempo perfetto per chiudere la ripartenza di Panicucci.

TCHEUNA 6. Tante cose buone dalla metacampo in su, tanti brividi quando deve difendere. Ma dà tutto.

ROSSINI 5,5. Si perde Panicucci che rifinisce per il 2-1 di Diakhate, spesso in difficoltà.

CALANCA 6,5. Suona la carica con una ripresa all’arrembaggio in cui fa il centrocampista aggiunto.

VERZA 5. Traslocato a sinistra per l’emergenza, infila un paio di "lisci" da paura, come quando lascia palla a Carannante in area per il pareggio.

BOUHALI 5. Ha due palle buone per firmare la prima rete in biancorosso, ma arriva sempre tardi all’appuntamento. E non chiude su Diakhate che indisturbato trova il vantaggio dal limite. (1’st Larhrib 6,5. Cambia il passo del Carpi e la Pistoiese soffre le sue scorribande a tutto campo).

MANDELLI 7,5. La domenica dei centrocampisti biancorossi si divide fra chi ozia sul divano a casa sua nella Capitale e chi gioca incerottato dopo 48 ore di provini e corona all’84’ una gara da gladiatore con la rete di potenza (avviata dal suo tacco…) che può riaprire tutto. Questione di professionalità. (48’st Ofoasi sv).

FORAPANI 7. Pennella il corner dell’1-0, rischia grosso buttandosi goffamente sulla mano una palla in area e poi rimedia con il missile al volo per il 2-2.

CORTESI 5,5. Ha voglia di spaccare il mondo dopo 2 giornate di squalifica, ma spesso si impantana nel traffico intestardendosi per vie centrali con giocate difficili. Suo il corner del 2-2. (45’st Zucchini sv).

SAPORETTI 7. Tocca quota 13 impattando perfettamente la prima palla utile, poi si divora due volte il gol nella ripresa. Nel finale prezioso in ripiegamento. SALL 5. Viaggia a vuoto in cerca di sponde o guizzi che non arrivano mai (23’st Arrondini 6. Entra col piglio giusto anche se non gli arrivano palloni invitanti in area).

Davide Setti