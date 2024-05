Calano i sipari sui campionati minori di pallavolo, sorprese e conferme nell'ultima giornata

Tra pronostici rispettati e risultati a sorpresa, cala il sipario sulla stagione regolare dei campionati minori di pallavolo: anche l’ultima giornata riserva infatti una sorpresona, con la promozione in serie C maschile della Marking Products Artiglio Modena, che come d copione vince 3-0 a Meldola, scoprendo che l’altra capolista Holacheck Maritain si è fatta battere in casa con lo stesso punteggio dalla YZ Bologna, rimandando così il salto di categoria ai playoff che inizieranno la prossima settimana. Nei tornei Nazionali, pronostici rispettati, anche se in B1 femminile è veramente al cardiopalma la salvezza della BSC Sassuolo, che perde 1-3 ad Ozzano, ma mantiene un punto di vantaggio sulla Tecnilux Pavia, che batte solo 3-2 un Volley Modena ormai un po’ scarico, dopo la settimana di riposo: anche le gialloblù mantengono il quarto posto finale, mentre Sassuolo si salva più meritatamente di quanto non dica la classifica. Altro grosso risultato in serie B maschile, dove si festeggia l’approdo ai playoff di Kerakoll Sassuolo e National Villa d’oro, ma anche la meritata salvezza della Univolley Carpi, che regola 3-0 un Viadana ormai in disarmo, e "sorpassa in tromba" un Volley Benacus strapazzato dalla Kerakoll. Con la National che vince 3-1 il derby cittadino con il Modena Volley, la giornata si chiude con la netta sconfitta 0-3 della Malagoli Tensped Spezzanese a S.Martino in Rio. Chiude il programma l’ultima giornata di B2 femminile, dove la Zerosystem S.Damaso si sbarazza con relativa facilità del Cerea, ma non riesce ad agguantare il primo posto, che rimane ad appannaggio del S.Giorgio Piacentino, che con le modenesi approda ai playoff per la promozione in B1.

Riccardo Cavazzoni