Calci ai poliziotti, donna condannata

E’ stata invitata ad una festa di compleanno, in un’abitazione in centro a Modena. Qualche ora dopo, però, probabilmente a causa dell’abuso di alcol avrebbe iniziato a comportarsi in modo molesto con alcuni ospiti. A quel punto il proprietario di casa l’avrebbe invitata ad andarsene ma lei, in tutta risposta, avrebbe iniziato a gridare. All’arrivo della polizia, invece di uscire dall’abitazione, ha preso a calci gli agenti intervenuti, cercando pure di sottrargli il taser. E’ stata arrestata per lesioni, oltraggio e resistenza una 40enne modenese, fermata martedì sera dagli agenti della volante. Ieri mattina, al termine della direttissima l’imputata è stata condannata ad un anno, pena sospesa. I due poliziotti aggrediti sono stati medicati in ospedale ed hanno riportato lesioni per prognosi di tre e cinque giorni. "Vivo a Limidi, era notte. Ero spaventata, non sapevo come tornare a casa", ha spiegato la donna in aula, ammettendo di aver spintonato i poliziotti.

v. r.