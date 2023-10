Calci e pugni alla ex al parco Ducale. Poi dà in escandescenze in tribunale

Dopo un banale litigio, lunedì sera ha preso a calci e pugni la ex compagna, procurandole gravi lesioni al volto, tra cui la rottura del setto nasale e diverse ecchimosi.

La donna, sotto choc e temendo per la propria incolumità, ha subito chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto poco dopo. I militari hanno in breve tempo individuato il giovane – un tunisino di 20 anni che si era già dileguato –, anche grazie alla descrizione fornita dalla vittima e lo hanno arrestato per lesioni aggravate.

Ieri il giovane, portato davanti al giudice per la direttissima, ha però dato in escandescenze, inveendo contro i militari, il pm e il giudice e cercando di autolesionarsi.

Per questo nelle aule di giustizia si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale.

Nei confronti dell’uomo il giudice ha poi disposto la misura cautelare in carcere.

L’episodio è accaduto lunedì sera all’interno del parco Ducale di Sassuolo.

La vittima, 25 anni, ha riportato lesioni per trenta giorni di prognosi e, dopo aver chiesto aiuto alla centrale operativa, è stata medicata dal personale del 118, che l’ha poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo per gli accertamenti sanitari di rito.

I due ex fidanzati pare abbiano convissuto a Sassuolo e l’aggressione sarebbe scaturita dopo l’interruzione della relazione. Ora sono in corso accertamenti, da parte dei carabinieri di Sassuolo, per ricostruire l’accaduto. Ovviamente è scattato subito il Codice rosso e il tunisino dovrà rispondere di lesioni gravi.

Pare che il ragazzo fosse stato ricoverato in ospedale anche il giorno precedente e ieri, nel corso del processo per direttissima, ha cercato di danneggiare tutto ciò che aveva dinanzi e, appunto, si è mostrato aggressivo con tutti i presenti.

Da qui il trasferimento al pronto soccorso e, successivamente, in carcere.

v.r.