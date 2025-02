"Calciatore armato, saremo molto severi"

"La nostra società è già al lavoro per prendere provvedimenti esemplari". Già ieri Paolo Rossi e Matteo Reda, direttore generale e presidente della Cabassi Union Carpi, avevano fortemente condannato il gesto del proprio giocatore Mirko Uva, protagonista dell’inseguimento con una pistola scacciacani a un’auto di tifosi del Crevalcore dopo la gara di domenica scorsa giocata al campo "Marri" di Santa Croce e valida per il campionato di Seconda categoria. Ieri poi la società carpigiana – che da sempre punta sul settore giovanile per il quale ha affiancato anche il Carpi con una fortunata collaborazione – ha voluto ribadire ancora la sua posizione con un comunicato. "Ci dissociamo fermamente dal comportamento inaccettabile del nostro tesserato – si legge – e sebbene l’incidente sia avvenuto fuori dal campo, prendiamo le distanze da ogni forma di violenza, minaccia e comportamento irrispettoso nei confronti dei tifosi e della comunità sportiva. Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto e vogliamo esprimere le nostre scuse più sincere ai tifosi del Crevalcore, alla loro squadra e a tutte le persone coinvolte. Non esistono circostanze che possano giustificare tale gesto e la società è già al lavoro per prendere provvedimenti esemplari. Un episodio del genere è assolutamente inaccettabile e, come società, non avremmo mai potuto aspettarci un simile comportamento da parte di un nostro tesserato. La nostra missione è promuovere i valori dello sport, del rispetto reciproco e della correttezza, principi che continueremo a difendere con ogni mezzo. Gli episodi come quello avvenuto domenica non sono rappresentativi né del nostro club né delle nostre convinzioni".

Il calcio, soprattutto quello dilettantistico e giovanile, in questi ultimi mesi ha dato altri esempi negativi, con aggressioni agli arbitri e comportamenti difficili da spiegare solo con la posta in palio. Un tema, quello della violenza nello sport, che è stato toccato anche dal prezioso lavoro di "Sfide - Riflessioni sulla sconfitta", il Festival andato in scena lo scorso ottobre a Castelfranco e curato da Federica Ferro, presidente di Tilt. "La violenza dentro e fuori dal campo non ha nulla a che fare con lo sport – spiega - né con l’agonismo che si sviluppa durante il gioco e che all’interno del terreno deve restare. Il tema della gestione delle avversità sul campo sarebbe molto utile se trovasse spazio all’interno delle società sportive. Che non significa invitare i propri atleti a non cercare la vittoria, ma educare al confronto". d. s.