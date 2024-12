Calcio a 5, i canarini a valanaga

Arriva la seconda vittoria stagionale per I Canarini 1912, la formazione composta dai ragazzi della segreteria dell’Academy del Modena Fc al via in serie D. I gialli di coach Luca Benedetti hanno piegato con un netto 9-4 la Castiglionese nel posticipo dell’8^ giornata trascinati dalle doppiette di Mazza, Dalledonne e Bertarelli e dai gol di Rea, Bergonzini e Guerra. Una gara equilibrata nel primo tempo, coi bolognesi avanti 1-0 e poi portata sul 3-2 dai Canarini al riposo, prima di una ripresa senza storia, con un parziale di 6-0 accorciato dagli ospiti solo nel finale. Stasera alle 22,15 a San Cesario in campo il recupero Terre di Castelli-Junior Finale, mentre la gara Terre di Castelli-Canarini di sabato 7 sarà rinviata per la concomitanza del match con quello della prima squadra gialloblù. Classifica: Bologna 24, V. Correggio e Sp. Modena 21, United Carpi 15, Libertas 12, Terre di Castelli 7, Castiglionese 6, J. Finale e Canarini (-3) 3, Bagnolo 1.

d.s.