Calcio a cinque

Sotto di 2 reti più volte nella ripresa e sotto 6-5 a 5’ dalla fine, il Modena Cavezzo piazza la rimonta vincente nel finale a Pistoia e con la terza vittoria stagionale (che mancava da 2 mesi) mette una seria ipoteca sulla salvezza in Serie A2 Elite, grazie al +11 sull’Altovicentino penultimo , "forbice" che ad oggi non farebbe giocare il playout. Ma che paura per la truppa di Sapinho contro un avversario ancora a zero, che ha sfiorato l’impresa sfruttando le tante amnesie difensive di Amarante e soci, privi di Jezin e Pardal. Per i gialloblù ancora una gara super per Dudu Coita, autore di 3 reti che lo portano a quota 21 in stagione, capocannoniere solitario del girone a +1 su Houenou dell’Altamarca e Molaro del Petrarca capolista, mentre gli altri sigilli portano le firme di El Madi e Gargantini, autori di una doppietta a testa. Le altre gare: Lecco-Mestre 4-3, Elledì-Pordenone 3-3, Saints-Altovicentino 7-2, Fenice-Altamarca 3-3, oggi Leonardo-Cdm, rip. Petrarca. Clas. Petrarca 32, Altamarca 28, Pordenone 27, Elledì 25, Leonardo * 24, Lecco 22, Cdm * 21, Mestre e Fenice 20, Saints 18, Modena Cavezzo 14, Altovicentino 3, Pistoia 0.

Serie C1. Un grande Sassuolo infila la settima vittoria consecutiva battendo 6-3 il Faenza nello scontro al vertice e resta al comando assieme al Villafontana (facile 4-0 a Rimini). Contro i ravennati, unici a battere i neroverdi fin qui, i gol nella sfida di Palagano portano le firme di Quaye (2), Antuofermo, Terranova, Pureza e Antonietti che premiano la squadra di Aguzzoli. Niente da fare invece per il Montale che si arrende 7-5 in casa col Forlì e rimane ultimo assieme al Forlì.

Coppa C2. Due modenesi su 3 staccano il pass per i quarti. La Pro Patria San Felice nel girone "A" fa 3 successi su 3 vincendo anche a Guastalla: il 4-2 è firmato da Spatari (2), Salerno e a da un tiro di Garofalo deviato. All’Emilia basta il 3-3 di Nonantola per vincere il girone "B" (nonantolani eliminati).

