Calcio in lutto. Addio Panini, storico mister

Il calcio modenese piange Orazio Panini, indimenticato allenatore scomparso a 87 anni. Ex giocatore di C e D, un ricordo speciale lo ha lasciato alla Solierese, dove ha guidato la prima squadra fra Prima e Seconda categoria negli anni ’70-80 ai tempi del presidente Regnani. "Con la sua immensa passione e la sua grande umanità ha trasmesso valori sportivi e principi di vita preziosi e indimenticabili" lo ricorda Oscar Lolli, presidente della società gialloblù. Di quella Solierese il capitano era Angelo Neri, per 41 anni presidente della Solierese. "Orazio era un signore dentro e fuori dal campo – le sue parole – una persona squisita ed educata che sapeva farsi intendere senza mai alzare i toni. Difficile dimenticare quando nel 1971 ci portò in Cecoslovacchia per un torneo, aveva una capacità di fare gruppo unica e fece esordire tanti ragazzi in prima squadra dal nostro settore giovanile. Ci siamo sentiti fino a 15 giorni fa, è una grande perdita per tutto il calcio modenese". Orazio Panini, che abitava a Modena, lascia la figlia Paola. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14 partendo dalle camere ardenti del Policlinico di Modena per la Chiesa Parrocchiale di Baggiovara, dove alle ore 14,30 sarà celebrata la messa, quindi si proseguirà per il cimitero nuovo di Baggiovara.

