Calcio, serie D

Otto squadre in 8 punti, dai 48 di Ravenna e Forlì, passando per i 47 del Carpi, poi Lentigione e San Marino a 44, ma anche Corticella a 42 e perché no Aglianese a 40: con 9 gare ancora da giocare tutte teoricamente in corsa per il salto in Lega Pro. Non esiste in Serie D un girone che assomigli vagamente al "D", dove nei primi 2 mesi del 2024 la lotta per il primato è diventata un mega torneo dei bar, in cui vince non chi fa meglio, ma chi sbaglia di meno. Un trend che si è esaltato nell’ultimo turno, in cui solo 2 (Carpi e Forlì) hanno vinto fra le prime 8 della classe. Proprio la squadra di Serpini e quella di Antonioli sono, assieme all’Aglianese, le uniche tre che nelle 8 gare giocate nel ritorno hanno viaggiato a una media superiore ai 2 punti a partita: 19 i punti conquistati dall’Aglianese, prossima avversaria al "Benelli" del Ravenna che lo precede di 8 punti in un ultimissimo treno per i toscani per provare a inserirsi nella lotta per la C; appena dietro ci sono Carpi e Forlì con 17 punti conquistati in 8 gare mentre sul quarto gradino viaggia con 15 l’Imolese nona in classifica, appena fuori dal gruppone delle "magnifiche otto", poi seguono a 14 punti nel ritorno il Lentigione, 13 per Fanfulla, Sangiuliano e Prato, 12 per la capolista Ravenna, 11 per San Marino e Corticella, poi via via tutte le altre. La volata delle ultime 9 giornate si annuncia bollente ed è vietato dare qualcosa per scontato: il Ravenna (come il Carpi) ha 5 gare in casa su 9, il Carpi ha i due scontri diretti con le due capolista al "Cabassi" (Ravenna il 17 marzo, Forlì il 21 aprile), il Forlì ha ancora tutti e 5 gli scontri diretti da giocare (in fila a Corticella, col Lentigione, a Ravenna, col San Marino e a Carpi), mentre sulla carta San Marino e Lentigione hanno il cammino più agevole perché devono affrontare fra le prime solo il Forlì. Un bel rompicapo, in cui la differenza la farà prima di tutto la testa, un "fattore" che il Carpi ha dimostrato di aver sistemato negli ultimi 2 mesi.

Dal campo. Oggi la ripresa: di certo col Sangiuliano domenica con ci sarà Rossini per squalifica.

d.s.