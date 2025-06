Calciomercato dilettanti: conferme e nuovi arrivi per Cittadella, Solierese e altre squadre

Altre due conferme in casa Cittadella con gli under Davide Carretti, esterno 2005 che ha giocato 21 gare al debutto in D, e Matteo Orlandi, centrocampista 2006 che dopo 5 gare lo scorso febbraio era stato dato in prestito alla Primavera della Spal (13 gare e un gol). In Promozione primo colpo per La Pieve che riabbraccia il portiere Emanuele Borghi (’97), reduce dalle ultime due stagioni giocate fra Spoleto in Eccellenza, Ducato Spoleto (Promozione) e Grumulus, squadra cremonese di Prima. La Pieve ha ripreso in attacco anche Enrico Cheli dal San Felice. Lo United Carpi ha piazzato il colpo fra i pali di Andrea Chiossi (2002) che arriva dal salto in Eccellenza con la Cdr Mutina, ex Modena, Cittadella e Riese. La Solierese, dopo Caselli in attacco dal Ganaceto, ha chiuso per altri due colpi: il difensore Matteo Laino (2002) da Casalgrande e il centrocampista 2004 Francesco Pagano dallo Spilamberto. In Prima al Cavezzo definito l’arrivo del difensore 2003 Emanuele Manfredotti dallo United (ex Virtus Mandrio), confermato in attacco Paluan. Lo Junior Finale mette dentro in attacco Riccardo Vaccari (‘95), l’anno scorso fra X Martiri e Bondeno. Il Colombaro arricchisce la rosa con il difensore Davide Todisco (2006) dal Formigine. Al Polinago sono ufficiali gli arrivi di Andrea Quattrini dal Fox Serra e Andrea Olivari dal Pavullo. Il Campogalliano ha liberato Karam, Durantini, Lenzini e Di Grazia, mentre i confermati sono i portieri Bigi e Arduini, i difensori Zucchini, Trotta, Di Sarno e Veronesi, i centrocampisti Pavarotti e Corradi e le punte Davide D’Angelo e Porrini. In Seconda da monitorare la situazione in casa Real Maranello.

Le voci, che la società al momento non ha confermato, danno mister Antonio Rubicondo pronto a fare un passo indietro, mentre molti giocatori potrebbero cambiare casacca come il centrocampista goleador Mirko Durini (2004) capocannoniere l’anno scorso con 11 reti, che è corteggiato dal Levizzano. Il Levizzano prende invece Stanco e Benatti da Spilamberto, Degli Esposti e Ogbeide da Maranello. Nuovo mister al Concordia che ha scelto Alex Tarantolo, reduce dalla vittoria della Terza mantovana col Pegognaga. La Solarese ha preso il difensore Alessandro Vernelli dal Levizzano. L’Ubersetto ha confermato Di Gennaro, Saqui e Freschi, liberato Battaglia. La Possidiese riprende fra i pali Luca Casadei (’95) dal Concordia.

Davide Setti