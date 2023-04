Caldaia eco al Meucci Maxi-taglio di inquinanti

Idrogeno protagonista anche a Carpi dove a gennaio è stato inaugurato l’impianto di riscaldamento della palestra dell’istituto Meucci, il primo in Europa nel suo genere. Il sistema – inserito nel bando energia della Provincia di Modena aggiudicato da Coopservice di Reggio Emilia – prevede la realizzazione di un sistema di generazione del calore costituito da una caldaia alimentata a gas idrogeno prodotto in loco, tramite impianto fotovoltaico posto sulla copertura della palestra, che alimenta una serie di elettrolizzatori a celle elettrolitiche modulari.

Un impianto progettato e realizzato in meno di tre anni. Per quanto riguarda l’immagazzinamento dell’idrogeno, è previsto un sistema di stoccaggio che consente di utilizzare l’energia prodotta anche nel periodo invernale e che, come sottolineato dai tecnici della Provincia di Modena è realizzato con una tecnologia più sicura e controllata di quella utilizzata per gli impanti a gas metano, nonchè ampiamente sperimentata in altri settori.

"L’intero impianto – spiegano dalla Provincia – mitigato da una apposita struttura e siepi, così da potersi integrare con l’ambiente circostante, è stato interamente realizzato dai tecnici della Provincia con la consulenza dell’Agenzia per l’energia di Modena (Aess) e permetterà di ridurre in un anno le emissioni di CO2 in atmosfera di 717 tonnellate, equivalenti a quanto assorbito da 145 ettari di bosco, cioè la superficie di 25 campi da calcio".