Il giallo della caldaia esplosa, gravissimo ragazzo di 27 anni: "L’ho visto avvolto dalle fiamme”

San Cesario (Modena), 16 maggio 2024 – Si è sfiorata la strage, l’altra sera, in una villetta di San Cesario, nel modenese: a causa dello scoppio di una caldaia domestica, infatti, tre persone sono state investite da una grossa fiammata ed ora un 27enne versa in condizioni gravissime al centro grandi ustionati di Parma.

A restare feriti il proprietario dell’abitazione, Paolo Fasano, 63enne ex candidato sindaco nelle precedenti amministrative e security manager, un idraulico di Castelfranco Emilia di 62 anni e un giardiniere di 27 anni. Sul posto sono accorsi i pompieri, i sanitari del 118 e i carabinieri, che si stanno ora occupando delle indagini. I tre feriti si trovavano nel bagno dell’abitazione poiché, a seguito di un danno causato ai tubi di acqua e gas durante gli scavi per l’impianto di irrigazione in corso nella vicina villa, la caldaia del proprietario dell’abitazione dove è avvenuta l’esplosione era andata in blocco.

Quando all’improvviso la fiammata li ha travolti, il giovane giardiniere, per mettersi in salvo, si è lanciato dalla finestra del secondo piano, riportando lesioni gravissime. A spiegare l’accaduto è proprio il proprietario dell’abitazione coinvolta nell’esplosione – e che probabilmente sarà dichiarata inagibile dai pompieri – Paolo Fasano. "Ieri mattina (martedì, ndr) mi ha contattato mia moglie per dirmi che eravamo senza acqua. Vicino al cancello di entrata, che separa le villette, tra cui la nostra, da quella accanto c’era effettivamente una ‘fontanella’ che fuoriusciva dal terreno, accanto alle colonnine dei contatori del gas. Poco dopo mia moglie mi ha richiamato per dirmi che mancava anche il gas".

Lui è subito rientrato in casa. I tecnici hanno constatato la perdita di acqua: è emerso come gli operai che lavoravano nella villa accanto, con il bobcat, avessero tranciato i tubi di acqua e gas mentre facevano lavori per l’irrigazione. Una volta ripristinata la situazione, il proprietario della villa ha contattato gli idraulici, dal momento che – nonostante la riattivazione del gas – a casa mia non arrivava. Scoperto che la caldaia era in blocco, hanno pensato di ‘sparare’ aria compressa nel tubo, per buttare fuori la bolla d’acqua. Ad aiutare uno degli idraulici a portare nel mio bagno, al primo piano, il compressore è stato proprio il ragazzo. Poco prima ho aperto la finestra, pensando appunto che potesse fuoriuscire il gas durante l’operazione. Subito dopo il dramma: siamo stati invasi da una nube di fuoco e il giovane, avvolto dalle fiamme, si è lanciato dalla finestra. Un mezzo inferno". Fasano ha riportato ustioni di secondo grado all’avambraccio, così come l’idraulico. Il ragazzo di 27 anni è in prognosi riservata. Ora spetterà ai carabinieri far luce sull’accaduto.