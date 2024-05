Caldaia sotto sequestro, le indagini: "Siamo parte lesa nella vicenda"

"Siamo rientrati in casa ma la caldaia è sotto sequestro. Quindi ora e chissà per quanto tempo siamo costretti a vivere senza acqua calda, sia per alimentarci che per l’uso sanitario. Questa è la realtà. Spero si faccia vera luce su quanto accaduto: le dichiarazioni che girano sono fuorvianti e, soprattutto, io, così come il giovane giardiniere, siamo la parte lesa di questa vicenda".

Così Paolo Fasano, 63enne ex candidato sindaco nelle precedenti amministrative e security manager rimasto seriamente ferito, martedì sera, a causa dello scoppio della caldaia domestica all’interno della sua villetta di San Cesario. Fasano, insieme ad un 27enne giardiniere e ad un idraulico di Castelfranco Emilia di 62 anni, sono stati investiti da una fiammata ed ora il più giovane è ancora ricoverato in gravi condizioni al Centro Grandi Ustionati di Parma, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri, coordinati dalla Procura, si stanno occupando delle indagini: le ipotesi di reato sarebbero quelle di incendio colposo e lesioni colpose ma, ovviamente, andranno chiarite le eventuali responsabilità dell’accaduto. I tre feriti si trovavano nel bagno dell’abitazione poiché, a seguito di un danno causato ai tubi di acqua e gas durante gli scavi per l’impianto di irrigazione in corso nella vicina villa, la caldaia del proprietario dell’abitazione, Fasano, dove è avvenuta l’esplosione era andata in blocco.

"Martedì eravamo rimasti senza acqua e gas – aveva spiegato Fasano – era quindi emerso come gli operai che lavoravano nella villa accanto, con il bobcat, avessero tranciato i tubi di acqua e gas mentre facevano lavori per l’irrigazione. Una volta ripristinata la situazione, il proprietario della villa aveva contattato gli idraulici, dal momento che – nonostante la riattivazione del gas – a casa mia non e arrivava. Quando hanno constatato che la caldaia era in blocco, hanno pensato di ‘sparare’ aria compressa nel tubo, per buttare fuori la bolla d’acqua". Poco dopo l’esplosione.