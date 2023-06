Caldo e anziani: attivato il numero verde per chiedere aiuto

È partito il progetto Estate Sicura con iniziative a favore delle persone anziane per rendere meno disagevole la permanenza in città durante i mesi più caldi. Il piano prevede innanzitutto l’attivazione di un numero verde (800493797) che rimarrà in funzione fino al 15 settembre offrendo accoglienza e ascolto agli anziani in difficoltà psicologica a causa dell’isolamento in cui possono trovarsi nel periodo estivo; facilita il contatto o l’attivazione dei servizi sociali o sanitari territoriali; attiva i servizi di pronto intervento e fornisce anche informazioni su farmacie aperte, orari dei servizi comunali e dei servizi sociali-sanitari; per le emergenze occorre invece rivolgersi immediatamente al 118. È stata inoltre definita la mappa degli anziani over 75enni ’a rischio’, che vivono soli o con altri anziani e non hanno figli residenti in città. Di questi anziani viene compilato un elenco per ogni medico di medicina generale affinché si possano attivare i servizi. È previsto inoltre un monitoraggio settimanale degli accessi di anziani al Pronto soccorso.