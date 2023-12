Caldo, il Cimone resiste: "Sulle piste si scia, venite"

A guardare la vetta del Cimone da lontano pare incredibile che durante i quattro giorni di festa natalizia sia stato possibile sciare lassù. Sulla vetta si vedono poche striature di un bianco quasi impercettibile e tutto intorno il colore della terra. Si notano però alcune strisce di bianco intenso che si allungano verso il basso, sono le piste che il Consorzio Cimone è riuscito a preparare permettendo una buona sciabilità. Sul Cimone si è sciato sotto il cielo terso, con temperature anomale per il periodo. Ieri, ad esempio, verso mezzo giorno, il termometro segnava + 8 gradi centigradi. E si continuerà a sciare anche nei prossimi giorni, capodanno compreso.

"Tante persone, non vedendo il Cimone bianco – commenta Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone –, hanno pensato che gli impianti fossero chiusi. Ieri ci aspettavano più sciatori. Abbiamo veramente fatto il miracolo. Si scia veramente bene. Venite. Il Cimone vi aspetta per darvi questa opportunità anche con le temperature alte. Le piste sono perfettamente agibili". Tutte le seggiovie della stazione sciistica sono in funzione e oggi si aggiunge un’altra pista a quelle attive da sabato scorso: apre la numero 9 con la quadriposto di Passo del Lupo. Poi, da questa sera, con il calo previsto delle temperature durante la notte, si dovrebbe ricominciare a produrre altra neve artificiale, perché è grazie a questa se alcune piste sono aperte e coperte da un buon manto. Gli impianti e le piste in funzione sono: a Passo del Lupo la seggiovia Faggio Bianco che permette di sciare sulla pista Betulla, la seggiovia Lamaccione che consente di sciare sulla pista Beccadella Sud e il tappeto Maestri con l’adiacente campo scuola. Al Lago della Ninfa sono attive la seggiovia Lago della Ninfa che permettono di sciare sulla pista Lago della Ninfa, e il tappeto Lago della Ninfa con l’adiacente campo scuola. Al Cimoncino sono a disposizione la seggiovia a sei posti che consente di sciare sulla pista numero 4 Delle Marmotte, collegata con Lago della Ninfa Passo del Lupo, e il tappeto La Capanna con l’adiacente campo scuola. Alle Polle funzionano la seggiovia sei posti e si può sciare sulla pista numero 17 ‘Sette Fontane’, oltre al Tappeto Pollicino con l’adiacente campo scuola. Aperti anche i collegamenti tra Passo del Lupo – Lago della Ninfa e Passo del Lupo – Cimoncino. Resta ancora chiuso il collegamento Passo del Lupo – Le Polle. E per chi desidererà salire a Passo del Lupo in seggiovia, è in funzione la Sestola – Pian del Falco da dove si può proseguire con la navetta fino a Passo del Lupo. Tutte le scuole sci e tutti i rifugi sono attivi. Per restare aggiornati si può consultare il sito internet di CimoneSci.

Walter Bellisi