"Caldo record? Venite in Comune: wi-fi e giochi di società per tutti"

Fuori fa troppo caldo? Si può trovare ristoro nella sala consigliare del municipio di Savignano, che rimarrà aperta nei pomeriggi di questa settimana, e probabilmente anche della prossima, quando la biblioteca sarà chiusa, per offrire refrigerio a chi non ha l’aria condizionata in casa o non può permettersela. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale (è la prima volta che a Savignano viene presa una simile iniziativa) e in primis proprio del sindaco, Enrico Tagliavini, che spiega come la "lampadina" di questa idea si sia illuminata quasi per caso: "Sabato scorso – spiega – stavo scendendo in auto dal nostro Appennino, dopo avere preso parte a una gita sul Monte Cimone organizzata dal Comune. In macchina ero con un consigliere comunale e, parlando del caldo, ci siamo detti: ’Perché non organizziamo una commissione consigliare nella sala del consiglio, così stiamo un po’ al fresco?’. Di qui, continuando a confrontarci, abbiamo pensato di aprire la sala del consiglio a tutti i cittadini, che così potranno avere un po’ di refrigerio durante le giornate da ’bollino rosso’ indicate dalla Protezione Civile regionale. Abbiamo condiviso questa idea con la giunta e il consiglio comunale e, già da oggi (ieri, ndr), l’abbiamo messa in pratica. La sala del consiglio – prosegue Tagliavini – resterà aperta questa settimana anche mercoledì e venerdì dalle 13,30 alle 18,30 (il lunedì e il giovedì è infatti aperta la biblioteca comunale al pomeriggio). Per aprirla faremo i turni noi della Giunta comunale. Possono accedere tutti coloro che lo desiderano, da anziani, a mamme con bambini, a lavoratori in smart working che vogliono lavorare in un luogo fresco, a giovani studenti. L’importante è che i bambini siano sorvegliati da un adulto, dal momento che la sala non è presidiata. Potrà essere un momento anche per confrontarsi con l’amministratore di turno. Per rendere la sosta il più gradevole possibile – prosegue il primo cittadino – ho provveduto a mettere a disposizione degli ospiti quotidiani, riviste e poi abbiamo portato dalla biblioteca giochi di società e carte. Ovviamente, per chi vuole lavorare da remoto c’è a disposizione la nostra rete wi-fi, che è molto potente. Per il momento – conclude Tagliavini – l’idea è di garantire questo servizio nelle giornate di emergenza caldo e, appunto, quando la biblioteca comunale di fronte è chiusa. Ci siamo quindi organizzati a turni tra il sottoscritto e la Giunta per questa e per la prossima settimana il martedì, il mercoledì e il venerdì, se sarà necessario. Se ancora dovesse permanere l’emergenza, valuteremo (ma è ancora un’ipotesi tutta da studiare) aperture straordinarie della biblioteca".

Marco Pederzoli