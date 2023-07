Caldo torrido, ecco il piano Numero verde per i consigli e una mappa degli anziani soli

di Jacopo Gozzi

Dal deserto del Sahara è arrivato l’anticiclone "Cerbero": già a partire da questo weekend sono previste temperature roventi su tutta Italia, Emilia compresa, con picchi che potranno raggiungere i 40 gradi. L’arrivo del caldo torrido in città non coglie impreparata l’Azienda Usl di Modena che, con gli enti locali della Provincia, ha predisposto da alcune settimane il cosiddetto "Piano caldo", al fine di assistere la popolazione, in particolare le categorie più fragili, durante i mesi estivi.

Tra le iniziative di prevenzione risalta la predisposizione di un numero verde che risponde all’800493797 e sarà operativo fino al 15 settembre per ascolto, orientamento e attivazione dei servizi dedicati ai cittadini più fragili.

Per le emergenze, invece, è necessario rivolgersi direttamente al 118. Ancora, come accade da diversi anni, è stato stilato un decalogo di consigli pratici per contrastare il caldo estivo e scongiurare eventuali problemi di salute.

All’interno di questo documento, reperibile nel dettaglio sul sito dedicato www.ausl.mo.itpiano-caldo-2023, troviamo i seguenti punti: non uscire nelle ore più calde; bere molta acqua, mai gelata; consumare pasti leggeri; indossare vestiti di fibre naturali, preferendo i colori chiari; proteggersi con cappelli, occhiali e ventagli; rinfrescarsi spesso inumidendo polsi e fronte; non esporsi al Sole nelle ore più calde; evitare lo sport nei momenti centrali del giorno; pulire i filtri dei condizionatori per prevenire infezioni; aiutare le persone più fragili nelle commissioni quotidiane.

"Nella nostra città più di un quarto della popolazione è over 65 – spiega Andrea Spanò, geriatra e direttore del Distretto sanitario di Modena – e quasi il 34% di questi hanno più di 74 anni; inoltre, il 44% degli over 74 vive in compagnia di un altro anziano. In questi casi, spesso, il nemico principale è la disidratazione".

Un lavoro di prevenzione è comunque indispensabile per assistere altre categorie fragili: oltre agli anziani, infatti, troviamo i bambini più piccoli, coloro che soffrono di malattie croniche che possono essere influenzate negativamente dalle ondate di calore – ad esempio patologie renali o diabete – e tutti quei pazienti che, a causa di deficit cognitivi, non hanno la capacità di gestirsi autonomamente.

"L’aspetto più importante – dichiara l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Modena, Roberta Pinelli – è quello di lavorare in rete coinvolgendo tanti enti in una campagna finalizzata ad assistere e proteggere la popolazione".

"A tal proposito, in collaborazione con l’Ausl, il Comune ha mappato tutti quegli anziani che vivono da soli e non hanno legami con altri individui in città al fine di attivare il massimo della tutela e della vigilanza possibili".

"I dati relativi alla torrida estate del 2015 su 93 città europee – continua l’assessora Pinelli – riportano quasi 7000 morti per circostanze riconducibili al caldo. In merito a questo problema, la rivista The Lancet ha pubblicato uno studio in cui dimostra che, se le fronde degli alberi coprissero il 30% della superficie urbana, la temperatura delle città scenderebbe di 0,4 gradi: sembra poco – chiude l’esponente della giunta Muzzarelli – ma i decessi dovuti al calore si ridurrebbero di un terzo. Questi dati ci fanno ben sperare riguardo a Modena, dove abbiamo 115 alberi ogni 100 abitanti".