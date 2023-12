Calendario d’Avvento in scena al Troisi

Domenica 10 dicembre, alle ore 17, un appuntamento imperdibile dedicato a grandi e piccini, nell’ambito della Stagione 23-24 del Teatro Troisi di Nonantola. ’La Conta di Natale’ porta in scena un Calendario d’Avvento – piccola gioia che accompagna i bambini per tutto dicembre fino ad arrivare a Natale – con caselle grandi e piccole che nascondono storie, brevi racconti, pupazzi, giochi e qualche cioccolatino per i più fortunati. I numeri dall’uno al ventiquattro si apriranno uno dopo l’altro con una filastrocca detta tutti insieme, a volte sussurrando come un vento leggero, a volte urlando come un orco affamato, altre ancora parlando senza usare la voce. Dietro le porticine colorate si potrà trovare la storia del Fiocco di Neve che non vuole cadere per terra, quella del Colore di Babbo Natale, quella delle Carte da Regalo che sono tutte spiegazzate, ma anche quella del Manto di Neve che entrerà in teatro e passerà sopra ai bambini, e molte altre ancora per arrivare all’ultima, piccola e luminosa storia della vigilia di Natale.