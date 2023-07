’Calici di stelle’, brindisi con gli occhi al cielo

"Calici di Stelle", la storica manifestazione nazionale di Castelvetro promossa dall’associazione Città del vino e dal Movimento turismo del vino in collaborazione con il Comune e il consorzio Castelvetro Vita, festeggia quest’anno la sua ventesima edizione con iniziative che si svolgeranno il primo, il 3, il 10 e il 13 agosto. L’1 e il 3 agosto dalle 19 a mezzanotte si svolgerà il doppio appuntamento con "Calici di stelle in tour", itinerario notturno tra le colline del lambrusco Grasparossa con degustazione di vino e osservazioni della volta celeste. Torna dunque uno dei ’brindisi’ più attesi per il quale, hanno spiegato ieri gli organizzatori in Provincia, ci si attende fino a 3mila persone nella piazza di Castelvetro mentre le escursioni sul territorio per bere guardando le stelle sono per alcune decine di persone e vanno prenotate. "Anche quest’anno – dicono il vicesindaco di Castelvetro Giorgia Mezzacqui e Mirco Gianaroli, presidente del Consorzio Vita – arriva il nostro grande brindisi nel cuore molto frequentato del nostro paese. abbiamo vinto molti premi e ora sono felice di annunciare che con l’Ispettorato del lavoro abbiamo raggiunto l’accordo per portare i turisti tra le vigne con la vendemmia turistica. Ne guadagnano gli imprenditori, i turisti stessi e l’economia del nostro territorio".

Domiziana Gianfelici di Vita ricorda che "gli eventi di 1 e 3 agosto sono a numero chiuso per 40 partecipanti per turno e stiamo quasi per completare gli accessi mentre per il 13 agosto in piazza ci aspettiamo la massima capienza ossia 3mila persone" mentre il divulgatore scientifico Pierluigi Giacobazzi dice: "La tradizione di mostrare il cielo è partita molti anni fa e anche così si fa educazione ambientale, perseguita anche con il trekking astronomico, la sonorizzazione, le mostre fotografiche e le visite a Campo San Rocco di Levizzano dove guarderemo pianeti e costellazioni". Info e prenotazioni visitcastelvetro.it

s.l.