Calle di Luca, furti e spaccate "Chiederemo in Consiglio di installare le telecamere"

Ha cercato di appropriarsi di alcune biciclette posteggiate lungo calle di Luca. I cittadini hanno prontamente segnalato i movimenti sospetti e la polizia, subito intervenuta sul posto, ha fermato il responsabile. Il 27enne tunisino, bloccato poi in via Vittorio Veneto, aveva da poco forzato con tanto di attrezzi le biciclette posteggiate nella rastrelliera presente in via Calle di Luca: Il giovane, denunciato dalla polizia, era già sottoposto da luglio alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune e nella Provincia di Modena. Ma, a quanto pare, lo straniero non è stato l’unico a creare problemi nella nota via del centro storico dove da tempo residenti e commercianti denunciano episodi di criminalità. Infatti Calle di Luca finisce spesso nel mirino di malintenzionati, come sottolinea Luca Negrini (nella foto), presidente cittadino di Fratelli d’Italia che, sul tema sicurezza, fa presente come sia pronta la mozione per chiedere l’installazione della videosorveglianza lungo il Calle. "Intervento da anni promesso da questa giunta e mai effettuato – sottolinea –, ma di questo non siamo stupiti. Parliamo di un accesso al centro storico che, essendo privo di telecamere, funge da ottimo passaggio per la fuga di chi commette reati, sia di giorno che di notte, come purtroppo è stato constatato in più occasioni".

Negrini fa presente poi come la stessa via abbia registrato, solo nell’ultimo anno, quattro spaccate a quattro differenti esercizi commerciali, furti in abitazione anche in pieno giorno e furti di biciclette avvenuti all’interno degli androni dei palazzi, perpetrati per lo più in pieno giorno. "Calle di Luca non fu esente nemmeno dall’ondata di danneggiamenti alle auto in sosta con conseguente razzia di ciò che era all’interno delle stesse", rimarca Negrini. "Chiaramente nessuno di questi eventi è stato ripreso ed è anche per questo che, nonostante il grande lavoro svolto dagli agenti delle forze dell’ordine, risulta essere più complesso risalire agli autori dei singoli colpi messi a segno. Basti pensare che molti risultano essere tutt’ora ignoti, il che, rende di fatto ancora più appetibile, per chi delinque, questa via. Sono numerosi i commercianti e i residenti della zona, compresi coloro che risiedono o lavorano nella limitrofa Piazza San Francesco o in via Rua Muro, che chiedono da anni, a gran voce, l’installazione della videosorveglianza. Richiesta che ha ottenuto nel corso del tempo numerose promesse da parte di questa Amministrazione, mai però tradotte in fatti concreti". Fratelli d’Italia depositerà una mozione in Consiglio Comunale "affinché si proceda finalmente con l’installazione delle telecamere".