Calvino, la libertà e 29 anni in coppia

Prende spunto da Italo Calvino, per riflettere sulla libertà, il nuovo monologo di Mario Perrotta, "Come una specie di vertigine", che verrà presentato venerdì 15 e sabato 16 al teatro Storchi di Modena. Alle Passioni, proseguono fino al 17 le repliche de "Il Capitale. Un libro che ancora non abbiamo letto" della compagnia Kepler-452, nominata ai premi Ubu. Gaia De Laurentiis e Max Pisu, in "Come sei bella stasera" (domani e mercoledì al Michelangelo), raccontano 29 anni della vita di una coppia, come uno spaccato di vita reale. Al teatro Cantelli di Vignola, sabato 16 Tita Ruggeri e Bob Messini ci portano "Aria fresca". Stasera a Concordia Andrea Pennacchi in "Mio padre" e sabato 16 a Mirandola Gioele Dix in "Ma per fortuna che c’era il Gaber".