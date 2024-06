Cambia la guida della parrocchia. Ecco il polacco Marek Kolbuch

Dopo otto mesi dalle precedenti nomine, cambia la guida delle parrocchie di Pievepelago centro e di Tagliole. Monsignor Erio Castellucci, arcivescovo-abate di Modena-Nonantola, ha ritenuto opportuno nominare don Marek Kolbuch, classe 1981 e ordinato presbitero nel 2006 nella diocesi di Przemysl (Polonia), parroco delle comunità Beata Vergine Assunta a Pievepelago e Natività di Maria Santissima a Tagliole appartenenti al vicariato del Cimone. Sabato don Marek avrà un primo contatto con i nuovi parrocchiani. Fino al suo ingresso ufficiale nelle nuove parrocchie, don Kolbuch manterrà la cura pastorale delle comunità a Montebaranzone, Montegibbio, Pescarola e Varana delle quali è stato parroco negli ultimi sei anni. Inoltre don Stefano Violi, vicario episcopale per l’ambito amministrativo, manterrà fino ad ulteriore provvedimento l’incarico di legale rappresentante delle comunità di Pievepelago e Tagliole delle quali è amministratore da ottobre 2023. In tale data era stato nominato collaboratore parrocchiale il sacerdote indiano don Giacomo (Jogy Kavungal Kochudevassy). Dalla Curia viene espresso un ringraziamento a don Giacomo e a don Stefano ‘per il loro premuroso e generose servizio per il bene di queste comunità parrocchiali’. Dopo l’improvvisa scomparsa a 70 anni nell’agosto 20121 dello stimato don Ferruccio Albergucci (parroco per 30 anni), la guida pastorale di Pievepelago era stata affidata a don Luciano Benassi parroco di Fiumalbo sino all’estate 2023, quindi da don Violi e don Giacomo.

Giuliano Pasquesi