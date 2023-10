Cambia la sosta: 221 posti diventano a pagamento

Rivoluzione parcheggi in centro storico: da lunedì 16 ottobre entrerà in vigore il primo stralcio del piano, approvato dalla Giunta, che modifica viabilità, sosta e anche le tariffe. La variazione più rilevante è quella che trasforma 221 parcheggi a ‘disco orario’ (strisce bianche) in stalli a ‘pagamento’ (strisce blu). Non c’è stata invece alcuna trasformazione da sosta libera a ‘disco orario’, "quindi il numero totale di posti regolamentati (585) resta sostanzialmente invariato – afferma Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori pubblici –. Considerata una normale rotazione, questi stalli possono soddisfare ogni giorno diverse migliaia di potenziali auto". "Valutate le esigenze dei vari utenti che fruiscono del centro storico (residenti, commercianti, utenti occasionali e turisti, fornitori, lavoratori, ecc.) – prosegue Malvezzi – gli interventi si prefiggono principalmente di ridurre i tempi e le percorrenze legate alla ricerca di un posto auto libero, attraverso una maggiore disponibilità, conseguente alla maggiore rotazione; il pagamento, infatti, rappresenta un deterrente per le soste lunghe". In particolare viene riconvertita l’attuale sosta a disco orario in nuova sosta a pagamento nelle seguenti strade: via Santa Chiara (da Corso Fanti a viale De Amicis); via Battisti (tra via Santa Chiara e piazzale Bertesi); piazzale Bertesivia Fontana (da via Brennero a via Battisti). Nuova sosta a pagamento nei parcheggi esterni limitrofi al centro storico: piazzale Ramazzini in corrispondenza dell’uscita di corso Roma; area ex Mercato; viale Catellani (Tenente Marchi); piazzale Maestri del Lavoro (Meccano): al piano terra 98 posti da gratuiti passano a pagamento, al piano primo i 99 posti rimangono gratuiti. Il pagamento resta limitato alle fasce orarie 9 – 13 e 15 – 19.30 dei feriali; è confermata anche la sosta breve di 15 minuti gratuiti.

Inoltre, su tutte le strade del centro storico, con sosta già regolamentata a pagamento, la tariffa oraria passa da 0,80 a 1 euro (in un tratto di via Matteotti Nord e in via Mazzini sale a 1,20 euro l’ora).

Maria Silvia Cabri