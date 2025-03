Cambia la viabilità in via Doccia

Da lunedì, cambierà la viabilità in via Doccia. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, che ha motivato questa modifica per "migliorare la sicurezza e la fluidità` del traffico". Spiegano dal Comune: "Dopo attente valutazioni, abbiamo riscontrato che la sosta prolungata delle auto su entrambi i lati della strada, in particolare nel tratto che va dall’incrocio con Via della Vecchia fino a Via Sicilia in direzione Vignola, e dal civico 398 all’incrocio con Via Claudia in direzione Bologna, crea un restringimento della carreggiata che rende difficile e pericolosa la circolazione. Per questo motivo, abbiamo deciso di introdurre un divieto di sosta e fermata con rimozione sul lato destro della strada: procedendo in direzione del Municipio dall’incrocio con Via della Vecchia fino a Via Sicilia; procedendo verso Mulino dal civico 398 di via Doccia all’incrocio con la Via Claudia. Questa misura permetterà` di garantire una circolazione più` scorrevole, evitando ingorghi e riducendo il rischio di incidenti. Siamo consapevoli che questo cambiamento potrebbe comportare qualche disagio iniziale, ma siamo convinti che i benefici a lungo termine saranno significativi".

m.ped.