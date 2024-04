Cambia la viabilità nella zona dello stadio. Già da oggi ci sono limitazioni alla sosta

In vista della partita di calcio Modena – Catanzaro, in programma domani alle 20.30 allo stadio Braglia, definite alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. Già dalla tarda mattinata di oggi vietata la sosta in un’area di piazza Tien An Men riservata al posizionamento di mezzi ingombranti per le riprese televisive. Domani sosta vietata in tutto il piazzale, in viale Monte Kosica (nel tratto tra via Galvani e piazzale Tien An Men), in viale Montecuccoli, in via Fontanelli e in via Paolucci (da via Santi).