"Cambia la viabilità, realizzeremo tre rotonde"

Il sindaco Davide Venturelli ha annunciato interventi sulla viabilità a Pavullo capoluogo e frazioni, a iniziare dalla costruzione delle rotatorie. "Ci aspetta un anno importante a livello di cantieri – ha detto - perché Anas ha affidato la responsabilità del procedimento a un suo tecnico per la realizzazione della rotonda al bivio di Serramazzoni che contiamo possa avvenire nell’estate. In Giunta abbiamo deliberato la convenzione che avvia ufficialmente l’iter che è porterà alla costruzione della rotonda al bivio di Coscogno, mentre sono in fase di elaborazione i documenti e le procedure per poter concretizzare la rotatoria all’incrocio fra via Giardini e via Marchiani".

Per quanto riguarda la tangenziale, è stato approvato lo scorso anno il documento che definisce ‘il corridoio di passaggio’, "ovvero – ha spiegato il sindaco – la zona in cui andrà a essere sviluppato il tracciato futuro dell’arteria. Sono in corso i lavori da parte di tecnici – ha precisato – ai quali è stato dato l’incarico per la definizione del tracciato puntuale che dovrà essere consegnato entro il 31 dicembre di quest’anno. Dopodiché potremo chiedere le risorse per finanziare l’opera". L’amministrazione comunale ha poi spronato Anas sulla Nuova Estense, la SS 12 Abetone – Brennero, per sviluppare lo studio di fattibilità capace di garantire maggiore sicurezza e scorrevolezza del traffico specialmente in un tratto particolare. "Nell’immediato è stata sollecitata la messa in opera della segnaletica orizzontale in diversi tratti carente. Dalla parte a monte di Pavullo – informa il sindaco – si è già provveduto, mentre per la parte da Pavullo, direzione Modena, abbiamo richiesto interventi importanti già entro l’estate. Sempre con Anas dovremmo avere a breve risposta sulla segnaletica verticale che abbiamo richiesto da installare in località Acquabuona, al bivio di Benedello – Crocette, e sul dissuasore d velocità di posizionare a Gaianello, località dove il traffico è importante e c’è bisogno di garantire un livello di sicurezza maggiore". Sono previsti anche interventi sulla segnaletica orizzontale anche a Pavullo capoluogo. Inoltre, inizia ora l’asfaltatura del parcheggio in viale Marconi, prospiciente le scuole medie, con 38 posti auto, che dovrebbe essere pronto in circa un mese. Insomma, si assisterà nei prossimi mesi a una ridefinizione degli spazi e della viabilità del territorio.

Walter Bellisi