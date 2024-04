Cambia la viabilità vicino alle scuole

Da oggi, terminate le vacanze scolastiche pasquali, torna a cambiare la viabilità a Pavullo, zona istituti. Con ordinanza n. 20/2024 dal 3 aprile vigerà l’obbligo di circolazione a senso unico dalle ore 7.30 alle ore 14.00, nei giorni di apertura delle scuole, sul tratto di via Matteotti dall’incrocio con viale Marconi all’incrocio con via Parenti, su unica corsia con larghezza mt. 3,50 nei giorni di apertura delle scuole (come da calendario scolastico). Inoltre, durante la fascia oraria di circolazione a senso unico sul tratto di via Matteotti, vigerà l’obbligo di svolta su via Manni per gli autocarri provenienti dalla direzione Polinago, escluso mezzi Tol e scuolabus.