Cambia l'organizzazione della medicina generale a Serramazzoni, ecco le nuove modalità di assistenza

A seguito del pensionamento del dottor Patrizio Multari e la cessazione dell’incarico del dottor Bruno Colombini a Serramazzoni cambia l’organizzazione per la copertura del servizio di medicina generale. Vista l’attuale impossibilità di sostituirli per mancanza di medici disponibili a ricoprire il ruolo, e in attesa di poter assegnare l’incarico a un nuovo professionista, da lunedì prossimo l’assistenza sarà temporaneamente garantita da un team di medici (sia per visite ambulatoriali che al domicilio), che opereranno all’interno dell’ambulatorio di Serramazzoni in viale Belvedere 12. I medici lavoreranno, insieme agli altri medici di medicina generale in servizio nell’ambito territoriale, che non hanno più capienza per accogliere nuovi pazienti. Gli assistiti stanno ricevendo una comunicazione dall’Ausl nella quale si spiegano le nuove modalità di assistenza. L’accesso all’ambulatorio sarà su soltanto appuntamento da fissare previa telefonata al numero 059 513 7006, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13. Gli orari delle visite sono i seguenti: lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; martedì dalle 9.45 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; mercoledì dalle 14 alle 17.30; il giovedì dalle 9.45 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; il venerdì dalle 14 alle 17.30.

w. b.