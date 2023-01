Cambiamenti climatici, come ’difendersi’

Francesco

Reyes*

Nei nostri ambienti il cambiamento climatico sta portando temperature più elevate, che portano le piante ad avere stagioni vegetative più lunghe, con inizi anticipati e fini ritardate, esponendo le fioriture ad un maggior rischio di gelate, con danni alla produzione. Temperature più elevate portano ad una riduzione delle riserve idriche più rapida; fenomeno aggravato dalla riduzione delle precipitazioni e il loro concentrarsi in fenomeni più intensi e sporadici. Infine, l’occorrenza di un numero anche esiguo di giornate estive con temperature estremamente elevate esaspera questi effetti, con danni potenzialmente elevati. Per mitigare questi effetti esistono strade più o meno "naturali". Innanzitutto sistemi irrigui che tengano conto del contenuto idrico attuale e massimo del suolo permettendo di evitare sovradosaggi d’acqua. L’uso di reti di protezione delle colture per evitare danni da grandine, ridurre vento e radiazione solare, e con essi le loro esigenze idriche e l’impatto di malattie. Similmente, l’integrazione nel sistema agrario (particolarmente erbaceo) di alberi di maggiori dimensioni, sia isolati che in filari, può fornire, oltre a un ulteriore produzione (es. legno di pregio), una mitigazione del microclima (parziale ombreggiamento, riduzione del vento), con effetti benefici su umidità del suolo e controllo dell’erosione. Nella scelta degli alberi (da frutta o meno) e dei loro portainnesti bisogna tenere presente che quelli con radicamento profondo accedono a maggiori riserve idriche, minimizzando la competizione con eventuali altre coltureinerbimento. Così la scelta di associazioni con fasi vegetative poco sovrapposte riduce la competizione per la luce e l’acqua. Infine, mantenere il suolo inerbito permette di aumentare l’infiltrazione durante le piogge e di proteggere suolo e nutrienti. In ogni caso, un buon investimento di tempo va fatto nello studio delle condizioni ambientali in cui si lavora e nella concezione del sistema da adoperare, prima della sua realizzazione.

*Docente Arboricoltura generale e coltivazioni arboree Unimore