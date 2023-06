Cambiano gli orari dello sportello Urp del Comune

Da lunedì lo sportello URP del Comune cambia orario per il pubblico: l’ufficio di via Berengario, 4 sarà infatti aperto il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30; il martedì anche dalle 16 alle 18.30; chiusura completa il mercoledì. L’URP sarà inoltre raggiungibile per telefono dalle 8.30 alle 18.30 il martedì e il giovedì, e dalle 8.30 alle 12.30 il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. Tra i servizi offerti ci sono la prenotazione di appuntamenti per i Servizi Demografici, le autentiche di copia e di firma, il riconoscimento ai fini dell’attivazione dell’identità digitale.