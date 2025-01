Cambio ai vertici della Sanità. Al timone Altini e Baldino : "Professionisti seri e competenti"

Cambio al vertice delle aziende sanitarie modenesi. Anna Maria Petrini e Claudio Vagnini, direttori generali di Ausl e Azienda ospedaliero Universitaria lasciano il posto rispettivamente a Mattia Altini, 50 anni, forlivese e Luca Baldino, attuale direttore generale dell’assessorato alla Sanità. Petrini andrà invece a dirigere l’Ausl di Bologna, lasciata libera da Paolo Bordon.

Altini è entusiasta della nuova avventura. "Modena - dice - è nel mio cuore, è stato il mio primo posto di lavoro nel mondo della sanità. Era il 1999, ero appena laureato e fui mandato dal dottor Augusto Cavina, allora direttore del Policlinico di Modena, a imparare il mestiere. Cavina è stato un grande maestro. Ricordo una grande accoglienza da parte di tutti e il calore della città. Poi dal 2001 al 2005 ho lavorato come specializzando. Sono molto contento e onorato di questa responsabilità".

"I nuovi direttori della sanità modenese – dice il sindaco di Modena Massimo Mezzetti – sono figure di indubbia professionalità, competenza e esperienza, qualità che sono più che mai importanti e decisive per affrontare le attuali problematiche della sanità pubblica. Ad Anna Maria Petrini e Claudio Vagnini va il mio sentito ringraziamento per il grande e appassionato lavoro portato avanti in questi anni".

Le nomine sono state accolte con "grande favore" anche dal rettore di Unimore Carlo Adolfo Porro. "L’esperienza di Luca Baldino maturata in ruoli di grande responsabilità come la direzione generale dell’Ausl di Piacenza e il ruolo di direttore generale della direzione cura della persona, salute e welfare della Regione, ne conferma le competenze e la capacità di affrontare sfide complesse. Le sue qualità professionali e umane rappresentano una solida base per costruire una collaborazione profonda e fattiva con le istituzioni universitarie. Siamo certi che Baldino porterà un contributo significativo al rafforzamento del sistema sanitario modenese e alla crescita del rapporto tra assistenza, ricerca e didattica".

"Siamo molto soddisfatti di scelte che si basano in particolare su due requisiti – affermano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi – In primo luogo, la qualità delle nominate e dei nominati, per produrre una decisa accelerazione su efficientamento e innovazione; inoltre, professionisti che si concepiscano come una squadra al lavoro su obiettivi condivisi coi territori: sia chiaro, infatti, che alla fine del mandato dovrà aver vinto la squadra e non i singoli".

"Lo ribadiamo, una squadra di qualità – proseguono – che si accompagna a obiettivi misurati sulle esigenze delle comunità. Obiettivi che ora rimettiamo al confronto nei territori attraverso le Conferenze territoriali sociali e sanitarie con sindaci e amministratori locali che si riuniranno nei prossimi giorni. Abbiamo individuato questi professionisti valutando saperi, esperienze, qualità umane di ognuno di loro e siamo convinti che riusciranno a migliorare la nostra capacità di risposta, ascolto e cura".