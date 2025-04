Cambio al vertice del Gal. Magnavacchi eletto presidente

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano è stato rinnovato in occasione della recente assemblea dei soci, e la nuova governance si è insediata con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle aree appenniniche e collinari delle province di Modena e Reggio Emilia. Attualmente, ad esempio, sono in corso progetti, uno per le imprese turistiche ricettive ed uno per le imprese forestali, per complessivi 2 milioni e mezzo di euro di quote contributive.

Durante la prima riunione ufficiale, il consiglio ha espresso la volontà "di perseguire una strategia orientata a consolidare i successi ottenuti e affrontare le sfide future poste dalla attuazione della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 con innovazione e responsabilità, garantendo un impegno costante verso tutti".

Alla presidenza è stato eletto Adelfo Magnavacchi, direttore dell’ente di formazione Dinamica che ha dichiarato: "Sono onorato di accettare questo incarico. Lavoreremo insieme per continuare a valorizzare il potenziale del nostro territorio che si è ampliato, accogliendo sei nuovi Comuni. Il nostro ruolo principale è quello di impegnare al meglio i fondi europei della attuale programmazione".

Il nuovo Consiglio che dà il benvenuto a due nuovi rappresentanti del mondo pubblico, è quindi composto da sette membri: Adelfo Magnavacchi presidente; in rappresentanza del settore privato Laura Carzoli, Daniele Cavazza, Jacopo Faroni e Guido Ricci; in rappresentanza del settore pubblico Giandomenico Tomei per il versante modenese e nominato Vicepresidente, Andrea Barozzi per il versante reggiano. In provincia di Modena il Gal comprende 20 comuni: Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, Serramazzoni, Sestola e Zocca.

g.p.