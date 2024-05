"Cambio alla guida della città non rinviabile. Il nostro programma concreto e condiviso"

"Una squadra compatta, unita, in cui ci sono i consiglieri comunali uscenti e la segretaria del partito (Federica Carletti) cittadini del centro come delle frazioni, militanti storici, giovani e persone della società civile che si sono avvicinate spinte dalla voglia di cambiamento". Con queste parole la candidata del centro destra, Annalisa Arletti, ha presentato la lista di Fratelli d’Italia composta da 24 nomi. "Il cambio alla guida della città non è più rimandabile – ha proseguito Arletti – e noi siamo l’occasione storica di cambiamento. A differenza del centro sinistra, che ha preso nostri punti programmatici e li hanno presentati come loro, noi abbiamo elaborato un programma coeso e condiviso. Fratelli d’Italia è il valore aggiunto della coalizione di centro destra, inoltre l’obiettivo è quello di andare oltre il perimetro di centro destra, per ‘strappare’ alla sinistra il governo di Carpi che da 79 anni è monocolore".

"A detta di tanti, anche del centro sinistra – ha sottolineato il senatore Michele Barcaiuolo – questa è la città peggio amministrata in regione e il candidato sindaco del centro sinistra è il peggiore assessore della Giunta". "La coalizione di centro destra vuole invece realizzare progetti concreti per la città – ha aggiunto –. Rispetto chi ha opinioni diverse dalle mie, ma reputo un paradosso il Pd carpigiano che raccoglie firme per potenziare gli organici di polizia, ignorando i cento nuovi agenti spediti a Modena dal Governo.

Questa lista è una delle migliori fra tutte e ribadisco il ruolo di Fratelli d’Italia come architrave della coalizione di un centro destra unito, a differenza del centro sinistra spaccato". La lista di Fratelli d’Italia e ‘Carpi protagonista’, che fa capo alla stessa Arletti completano, con Lega e Forza Italia, la coalizione di centro destra che sostiene Annalisa Arletti.

m.s.c.