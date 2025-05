Cambio in giunta, Baccarani nuovo assessore

Cambio nella giunta sassolese: rassegna le dimissioni l’assessora Chiara Tonelli, del Movimento Cinque Stelle, ed entra Andrea Baccarani. Stesse deleghe, Ambiente, Rifiuti e Parchi, con l’aggiunta della Agenda Digitale, e stesso partito di provenienza. "Le motivazioni delle dimissioni dell’assessora Tonelli sono di carattere personale - spiega il sindaco Mesini. Commento a caldo anche da parte del coordinamento provinciale dei pentastellati: "Le sue dimissioni - afferma Massimo Bonora, coordinatore provinciale del Movimento - segnano la fine di un percorso importante, fatto di impegno, passione e dedizione al servizio della comunità di Sassuolo. Siamo certi che il neo-assessore Baraccani saprà raccogliere il testimone con spirito di servizio e visione politica".

Non si è fatta, tuttavia, attendere la risposta dell’opposizione. Per Fratelli d’Italia: "La giunta Mesini perde pezzi dopo nemmeno un anno: prendiamo atto delle dimissioni, ma riteniamo plausibile che dietro l’addio della Tonelli si celino divergenze politiche profonde, probabilmente legate alla natura eterogenea della maggioranza che sostiene il sindaco. Rinnoviamo quindi l’invito al primo cittadino Mesini a fare chiarezza".

Dichiarazioni sulla medesima linea anche da parte di Forza Italia: "Un passaggio di consegne frettoloso e silenzioso che non può non destare interrogativi sulla tenuta politica e sulla capacità di visione della squadra di governo cittadino".

Più polemica la posizione della lista civica Macchioni: "A nemmeno un anno di governo del centrosinistra la maggioranza scricchiola già. Questo è molto grave. Eppure, si è visto cosa hanno fatto finora: la città è bloccata. Quasi sicuramente l’assessora Tonelli si è dimessa, per non dire che è stata tolta dal sindaco, perché hanno avuto divergenze su alcuni punti toccanti. Se così fosse bisognerebbe che questa giunta si mettesse da parte perché non è in grado di governare un paese importante come Sassuolo".

Chi, invece, si trova ora a rispondere alle critiche con l’azione amministrativa è proprio la new-entry Andrea Baraccani. "Mi vengono in mente tre parole - dichiara-: comunità, termine chiave che abbiamo usato nel periodo elettorale ed elemento di collegamento fra le varie anime della coalizione; continuità, con l’operato di Chiara Tonelli, ringraziandola per il preciso lavoro e per i risultati già ottenuti; entusiasmo, poiché parliamo di una squadra di lavoro che trasmette una carica contagiosa, dall’esterno e ora dall’interno. Non vedo l’ora di iniziare".